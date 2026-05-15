Leo/Daniel ke Semifinal Thailand Open 2026

Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin lolos ke semifinal Thailand Open 2026 setelah membungkam wakil tuan rumah Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul 21-16 dan 21-15 pada laga perempat final di Bangkok, Jumat.

"Puji Tuhan bersyukur, lawan tuan rumah tidak mudah hanya kami bisa mengontrol dari awal permainan. Memang setelah interval gim pertama kami sempat agak lengah, jadi kehilangan banyak poin. Namun, setelah itu, kami bisa memperbaikinya," ujar Daniel seusai pertandingan, dikutip dari keterangan PBSI.

Memulai gim pertama, Leo/Daniel langsung mengambil inisiatif menekan sejak awal dan langsung berbuah manis dengan mengunci enam poin beruntun untuk unggul 6-0.

Mengawali permainan dengan sangat apik, perlahan namun pasti Leo/Daniel memperlebar keunggulan hingga pertengahan set menjadi 14-4.

Dalam posisi unggul cukup jauh, Leo/Daniel akhirnya menutup gim pertama lewat kemenangan 21-16.

Memasuki gim kedua, tempo permainan masih dipegang Leo/Daniel yang tidak membiarkan Peeratchai/Pakkapon leluasa mengembangkan permainan.

Terus menekan, Leo/Daniel mampu unggul sembilan poin di pertengahan gim kedua, 13-4. Dalam posisi di atas angin, Leo/Daniel akhirnya menutup kemenangan lewat 21-15.

Di semifinal, Leo/Daniel akan bersua ganda China He Ji Ting/Ren Xiang Yu. Menatap laga sulit di empat besar turnamen BWF kelas super 500 ini, Leo mengatakan akan melakukan persiapan sebaik mungkin dengan waktu yang tersisa.

"Dulu pernah bertemu jadi diingat-ingat lagi waktu itu bagaimana dan jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi," tutur Leo.