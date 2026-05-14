Leo/Daniel Tembus Perempat Final Thailand Open

Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin jelang Piala Tjomas-Uber 2024 di Chengdu, China, Kamis (25/4/2024).

Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026 setelah mengalahkan wakil China Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi pada babak 16 besar di Bangkok, Kamis.

Leo/Daniel menang dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-13 untuk menjaga peluang meraih hasil terbaik pada turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut.

"Alhamdulillah bisa lolos ke perempat final walaupun sudah pernah pasangan tapi sekarang tetap masih ada kagoknya. Kemenangan ini jadi modal untuk lawan ganda Thailand besok," kata Leo dalam keterangan tertulis usai pertandingan.

Pasangan Indonesia tampil menekan sejak awal laga dan mampu mengontrol tempo permainan lewat pola serangan cepat.

Meski lawan sempat memberikan perlawanan pada gim pertama, Leo/Daniel tetap mampu menjaga keunggulan hingga menutup pertandingan dalam dua gim.

Leo mengatakan mereka harus tampil lebih agresif pada laga berikutnya, terutama saat menghadapi pasangan tuan rumah Thailand di babak perempat final.

"Besok harus langsung menyerang terlebih dahulu dan tidak mudah mati sendiri," ujar Leo.

Sementara itu, Daniel menilai penampilan mereka mulai menunjukkan perkembangan dibanding laga babak pertama. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu ditingkatkan.

Daniel menambahkan, menjaga kondisi fisik menjadi fokus utama menjelang pertandingan berikutnya agar dapat tampil maksimal.

"Untuk besok harus jaga kondisi fisik. Pola makan dan pola istirahatnya harus teratur," ujar Daniel.

Sebelumnya, Leo/Daniel membuka langkah di Thailand Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu/Tsai Fu Cheng dengan skor 21-9, 21-8 pada babak pertama.

Turnamen ini juga menjadi momentum bagi Daniel untuk kembali menemukan ritme pertandingan internasional setelah sempat absen akibat cedera.