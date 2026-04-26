Lesti Kejora dan Melody Terbirit-birit Hadiri Akad El Rumi dan Syifa Hadju

Sejumlah rekan artis hingga pejabat publik terus berdatangan ke lokasi akad nikah pasangan selebritas El Rumi dan Syifa Hadju di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (25/4/2026). Di antara tamu yang hadir terlihat Lesti Kejora dan Melody Nurramdhani Laksani, mantan personel JKT48.

Pantauan di lokasi, keduanya tiba bersamaan sekitar pukul 10.20 WIB dengan menggunakan kendaraan pribadi berwarna putih yang sama.

Melody turun lebih dulu dari mobil. Ia sempat disapa awak media tak jauh dari area lobi, namun memilih langsung bergegas masuk menuju venue acara.

Terlihat, Melody tampil anggun mengenakan kebaya abu-abu dengan detail payet yang memberi kesan mewah namun tetap minimalis. Kebaya berlengan panjang tersebut dipadukan dengan kain batik serta hijab senada yang diikat simpel.

Sementara itu, Lesti Kejora tampak berlari kecil saat turun dari kendaraan yang sama. Ia sempat melempar senyum ke arah awak media sebelum masuk ke dalam venue.

Lesti mengenakan kebaya bernuansa hijau yang dipercantik bordir bunga halus di bagian dada dan pergelangan tangan. Penampilannya dipadukan dengan hijab lilit berwarna cokelat lembut, menghadirkan kesan anggun dan sederhana.

Lesti Kejora dan Melody saat menghadiri acara siraman dan pengajian Syifa Hadju. (Dokumentasi: Tangkapan layar dari instagram Melody).

Menjelang momen sakral putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut, atmosfer di sekitar lokasi acara memang terasa hidup.

Sejak pagi hari, hiruk-pikuk persiapan di area lobi hotel sudah terlihat sangat intens. Sejumlah tamu yang terdiri dari lingkaran keluarga dekat, kolega artis, hingga tokoh-tokoh penting tanah air mulai berdatangan memadati area penyambutan.

Mengingat banyaknya tokoh besar yang hadir, sistem pengamanan di Hotel Raffles Jakarta pun diberlakukan secara berlapis. Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas keamanan telah melakukan sterilisasi ketat di sejumlah titik strategis guna menjaga kondusivitas acara.

Pengetatan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Kabar mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam momen bersejarah El dan Syifa membuat protokol keamanan ditingkatkan ke level tertinggi demi kelancaran prosesi.