Lewandowski Jadi Pemain Terbaik FIFA 2021 Kalahkan Ronaldo dan Messi

Penyerang Bayern Muenchen dan timnas Polandia Robert Lewandowski resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik 2021 dalam acara "The Best FIFA Award," sementara itu megabintang Manchester United Cristiano Ronaldo mendapatkan sebuah penghargaan khusus, demikian laporan laman resmi FIFA pada Selasa.

Lewandowski meraih penghargaan utama untuk selama dua dua tahun berturut-turut setelah mencetak total 69 gol selama satu tahun kalender 2021.Pemain berusia 33 tahun itu mengalahkan pemain Paris Saint-Germain Lionel Messi dan pemain Liverpool Mohamed Salah untuk penghargaan pemain pria terbaik tahun 2021.

Lewandowski memecahkan rekor 49 tahun yang dipegang mendiang Gerd Muller sebagai pencetak gol terbanyak Bundesliga dalam satu tahun kalender dengan 43 gol dalam 34 penampilan liga.

Cristiano Ronaldo mendapatkan penghargaan khusus dalam acara tersebut sebagai pencetak gol internasional terbanyak sepanjang masa.

Penghargaan Pemain Terbaik Wanita untuk gelandang Barcelona, Alexia Putellas.

Pelatih Chelsea Thomas Tuchel memenangkan penghargaan sebagai Pelatih Pria Terbaik FIFA karena membimbing Chelsea meraih gelar Liga Champions kedua mereka setelah bergabung dengan klub London tersebut pada Januari.

Gelandang Tottenham Hotspur, Erik Lamela memenangkan penghargaan FIFA Puskas atau gol terbaik di dunia sepak bola tahun 2021. Pemain asal Argentina itu mencetak gol dengan tendangan 'rabonanya' dalam derby London utara melawan Arsenal pada Maret tahun lalu.

Penghargaan kiper pria terbaik jatuh ke pemain Chelsea Edouard Mendy setelah menjalani musim pertama yang sukses bersama The Blues.

Tim nasional Denmark dan staf mereka memenangkan penghargaan Fair Play FIFA atas respons cepat mereka membantu Christian Eriksen yang mengalami serangan jantung di lapangan selama pertandingan Piala Eropa (Euro) 2020 lawan Finlandia.

Selain Tuchel, Chelsea kembali menyabet penghargaan pelatih terbaik. Emma Hayes terpilih sebagai pelatih wanita terbaik FIFA setelah mengantarkan timnya treble trofi domestik.

FIFA juga merilis tim terbaik tahun 2021, dengan Ruben Dias dan Kevin de Bruyne dari Manchester City bergabung dengan N'Golo Kante serta Jorginho dari Chelsea.

Sementara Itu, Ronaldo, Messi dan Lewandowski masih tetap mengisi posisi depan tahun ini. Berikut daftar pemain yang masuk dalam tim terbaik FIFA 2021:

Tim terbaik FIFA: Gianluigi Donnarumma (AC Milan/PSG/Italia); David Alaba (Bayern Munich/Real Madrid/Austria), Leonardo Bonucci (Juventus/Italia), Ruben Dias (Man City/Portugal); Kevin de Bruyne (Man City/ Belgia), Jorginho (Chelsea/Italia), N'Golo Kante (Chelsea/Prancis); Cristiano Ronaldo (Juventus/Man Utd/Portugal), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund/Norwegia), Robert Lewandowski (Bayern Muenchen/Polandia), Lionel Messi (Barcelona/PSG/Argentina).

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!

🌎🇵🇱 Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022