Lewat Kunjungan Kerja dan Pelaksanaan Tugas Bersama, Bea Cukai Perkuat Kerja Sama dengan Instansi Lainnya

Kerja sama dan sinergi antarinstansi merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas sebuah organisasi, tak terkecuali Bea Cukai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator perdagangan dan pengumpul penerimaan negara, Bea Cukai terus berupaya mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai di lapangan dan bekerja sama dengan lembaga lainnya.

Kerja sama tersebut diwujudkan oleh instansi vertikal Bea Cukai di berbagai daerah melalui kunjungan kerja ke kantor-kantor instansi lainnya, baik pemerintah maupun swasta, dan pelaksanaan tugas bersama.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana, pada Senin (30/05/2022) mengatakan di sepanjang bulan Mei 2022 ini, Bea Cukai telah melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka meningkatkan sinergi antarinstansi dan membuka ruang diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas Bea Cukai.

Hatta menyebutkan kantor pelayanan Bea Cukai, seperti Bea Cukai Ambon telah mengadakan kunjungan ke Dinas Pariwisata Provinsi Maluku untuk menggelar diskusi peraturan tentang pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI). Diskusi atas IMEI tersebut ditekankan khususnya terhadap wisatawan asing yang menggunakan perangkat telekomunikasinya di Indonesia dalam waktu tidak lebih dari sembilan puluh hari.

"Diskusi dan koordinasi seperti ini penting dilakukan untuk memberikan pelayanan IMEI yang optimal untuk handphone, komputer, dan tablet setiap wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Kami pun menggandeng Dinas Pariwisata Provinsi Maluku untuk mengadakan sosialisasi aturan IMEI handphone dalam kegiatan Pertemuan Ekosistem Pariwisata yang diadakan Pemprov Maluku," ujarnya.

Selain dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, kerja sama Bea Cukai juga terjalin dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kotabaru. Menurut Hatta, bertepatan dengan Hari Perpustakaan Nasional ke-42 dan Hari Buku Nasional pada tanggal 17 Mei 2022 lalu, Bea Cukai Kotabaru mengunjungi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kotabaru.

Kunjungan tersebut untuk memperkenalkan profil dan tugas fungsi Bea Cukai kepada pemerintah daerah. Diharapkan dengan terjalinnya kerja sama yang baik antara dua pihak tersebut, akan memudahkan upaya Bea Cukai dalam merangkul masyarakat dan melaksanakan sosialisasi aturan kepabeanan dan cukai di tengah-tengah masyarakat.

"Selain kepada pengguna jasa dan stakeholder, sosialisasi kepabeanan dan cukai juga diselenggarakan dalam bentuk kegiatan Customs goes to Campus dan Customs goes to School, yang menyasar kalangan civitas akademika, Customs on Air, Customs on the Street, dan Bea Cukai bersama Komunitas yang menyasar masyarakat luas. Dengan bantuan pemerintah daerah, kami yakin upaya sosialisasi aturan tersebut dapat berjalan dengan semakin efektif," tutur Hatta.

Penguatan sinergi antarinstansi juga diusahakan Bea Cukai Yogyakarta dengan menggelar acara coffee morning bersama komunitas bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

Dalam diskusi tersebut Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto menyampaikan kinerja yang sudah dicapai pihaknya selama ini, dan siap mendukung pengawasan lalu lintas barang dan orang yang masuk dan keluar melalui bandara YIA.

Gelaran acara itu juga menjadi wadah Komunitas Bandara YIA untuk menyatukan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang dan kargo yang melewati bandara YIA, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tak hanya Bea Cukai Yogyakarta yang siap bekerja sama dengan instansi lainnya dalam melaksanakan tugas di lapangan, komitmen yang sama juga ditunjukkan Bea Cukai Juanda dalam mengemban tanggung jawab sebagai anggota tim panitia penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, sebagai instansi yang menangani bidang kepabeanan dan cukai.

"Dari tahun ke tahun Bea Cukai Juanda bekerja sama dengan Kementerian Agama RI dan PPIH yang lain untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap para calon jamaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci hingga kepulangannya di tanah air," ungkap Hatta.

Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II, Hendy Norman dilantik oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menjadi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji selaku Kepala Bidang Bea dan Cukai. Pelaksanaan haji tahun ini diakui Hatta memiliki tantangan tersendiri, karena sudah dua tahun lamanya tidak ada penyelenggaraan haji.

"Namun, Bea Cukai Juanda siap mengerahkan petugas-petugas terbaik untuk memberikan pelayanan prima kepada calon jamaah haji. Semoga pelaksanaan ibadah haji tahun 1443H/2022M dapat berjalan dengan lancar dan para jamaah dapat fokus melaksanakan ibadah di tanah suci sehingga menjadi haji yang mabrur," katanya.