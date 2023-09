Lexus Kembali Luncurkan 2 Mobil Ramah Lingkungan untuk Pasar Indonesia

Lexus Indonesia secara resmi meluncurkan dua kendaraan ramah lingkungan mereka, yakni The All New Lexus RZ dan juga RX Hybrid Electric Performance. [foto: Lexus Indonesia]

Lexus Indonesia secara resmi meluncurkan dua kendaraan ramah lingkungan mereka, yakni The All New Lexus RZ --yang telah diperkenalkan pada ajang GAIKINDO Jakarta Autoweek (GJAW) 2023 lalu-- dan juga RX Hybrid Electric Performance.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengatakan, pihaknya sangat antusias dalam meluncurkan The All New Lexus RZ yang merupakan BEV model pertama Lexus dan The All New Lexus RX Hybrid Electric Performance yang merupakan tipe tertinggi dari seluruh jajaran The All New Lexus RX.

"Ini merupakan momen yang kami nantikan karena dengan kehadiran kedua model ini, kembali menunjukkan komitmen Lexus dalam memberikan kemewahan yang personal (making luxury personal) melalui pilihan kendaraan elektrifikasi yang paling lengkap di luxury market Indonesia," kata Bansar pada saat acara A Day With Lexus Electrified di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Hadirnya kendaraan terbaru ini semakin menyempurnakan jajaran Radiant SUV Series Lexus, yang terdiri dari kendaraan elektrifikasi yang terlengkap untuk pasar Indonesia.

RZ 450e Luxury

Melalui catatan yang diberikan oleh pabrikan tersebut, kendaraan BEV pertama dari Lexus untuk pasar Indonesia ini dibekali dengan baterai berkapasitas 71,4 kWH, dilengkapi dengan Thermal Management System yang berfungsi untuk menjaga suhu baterai dan memiliki jarak tempuh hingga 400 km.

"Sebagai model Lexus pertama yang didedikasikan khusus untuk BEV, Lexus RZ 450e merupakan perwujudan 'Next Generation of BEV' yang menawarkan pengalaman berkendara yang menakjubkan namun tetap ramah lingkungan," ucap dia.

Para insinyur dari Lexus telah memberikan sentuhan yang sangat menarik perhatian. Lexus RZ 450e ini hadir dengan sentuhan desain yang sangat modern dan dapat meningkatkan rasa percaya diri kepada para penggunanya.

Desain dari Lexus RZ ini sudah mengadopsi konsep Limitless Design yang dinamakan 'Seamless E-Motion' dimana tidak hanya mendukung tampilan RZ, namun juga mengoptimalkan efisiensi aerodinamis untuk memberikan pengalaman berkendara yang berbeda.

Wajah dari mobil ramah lingkungan ini menggunakan Spindle Body Concept yang dibuat khusus untuk sebuah BEV. Di bagian samping, tampilannya dilengkapi dengan 20-inch Alloy Wheels Dark Premium Metallic yang membuat tampilannya semakin stand-out.

Pada bagian belakang, mobil ini juga sudah diasup dengan L-shaped Light Bar yang memanjang ditambah dengan Unified Lexus Logo yang mempertegas identitas desain khas Lexus yang semakin menampilkan kesan yang mewah.

Tidak hanya fokus pada desain yang terlihat mewah dan sporty, mobil ini juga sudah disusupi dengan teknologi DIRECT4. Teknologi tersebut merupakan sistem All-Wheel-Drive pintar, di mana DIRECT4 secara otomatis mampu mendistribusikan tenaga yang dibutuhkan roda depan dan belakang sesuai dengan kebutuhan pengemudi.

Baik pada saat akselerasi, deselerasi, maupun cornering, DIRECT4 akan menjaga postur kendaraan tetap lurus dan stabil, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman.

RX 500h F Sport+

Sebagai kendaraan yang menjadi varian tertinggi untuk jajaran The All New Lexus RX, Lexus RX Hybrid Electric Performance ini sudah memiliki semua keunggulan yang dimiliki oleh varian Lexus RX lainnya.

Yang paling berbeda dari varian ini adalah penggunaan Turbo Hybrid System pertama di kelasnya, serta beberapa ubahan dan penambahan baik dari segi desain, tenaga, dan fitur yang membuatnya semakin tangguh.

Mobil ini hadir dengan mesin Turbocharged yang sudah ditambahkan dengan Parallel Hybrid System. Tidak hanya itu saja, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan baterai tipe nickel-metal hydride (NiMH) dengan daya 288V. Sehingga, mobil premium ini dapat menyemburkan tenaga sebesar 366Hp.

Varian tertinggi ini juga sudah dibenamkan dengan DIRECT4 Technology atau sistem All-Wheel-Drive Lexus yang memperhatikan aspek Control, Confident, serta Convenient.

Untuk melengkapi kenyamanan pada saat berkendara, bagian jok dari mobil ini telah memiliki kombinasi material leather dan ultra-suede yang tidak hanya membuat tampilan interiornya menjadi lebih menarik namun juga menambah kenyamanan, dengan tetap memperhatikan aspek ramah lingkungan.

Kendaraan premium ini ditawarkan dengan harga on the road sebesar Rp1,685 miliar untuk RX 350 Luxury, sedangkan RX 350h Luxury dibanderol dengan harga Rp1,733 miliar, RX 450h+ Luxury Rp1,901 miliar, RX 500h F Sport+ Rp1,961 miliar dan varian tertingginya RZ 450e Luxury dibanderol mencapai Rp2,287 miliar.