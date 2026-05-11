Libur Kenaikan Isa Almasih, Sembilan Perjalanan KA Jarak Jauh Ditambah dari Jakarta

Penumpang kereta api di Jakarta. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menambah sembilan perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) untuk mengakomodasi lonjakan penumpang pada masa libur panjang Kenaikan Isa Almasih, 13-18 Mei 2026. (Foto: PT KAI Daop 1 Jakarta)

Ukuran Font Kecil Besar

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menambah sembilan perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) untuk mengakomodasi lonjakan penumpang pada masa libur panjang Kenaikan Isa Almasih, 13-18 Mei 2026.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Jakarta, Senin (11/5/2026) menyebutkan penambahan perjalanan kereta api jarak jauh itu dilakukan pada rute-rute keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen.

KAI pun memproyeksikan peningkatan volume penumpang yang signifikan pada periode libur panjang tersebut.

“Karena itu, Daop 1 Jakarta menambah sejumlah perjalanan kereta api pada rute favorit untuk memastikan ketersediaan tempat duduk bagi calon penumpang,” ujar Franoto.

68 Perjalanan KA Reguler

Lebih lanjut dia menyebutkan selama periode libur Kenaikan Isa Almasih, 13-18 Mei 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan KA reguler.

Selain itu, terdapat penambahan delapan perjalanan KA dari Stasiun Gambir dan satu perjalanan KA dari Stasiun Pasar Senen.

Kereta api tambahan yang dioperasikan pada Mei 2026, yakni KA 7010C KA Tambahan GMR-YK (Gambir-Yogyakarta) keberangkatan pukul 05.15 WIB dan KA 50F Purwojaya Tambahan (Gambir-Cilacap) keberangkatan pukul 07.00 WIB.

Kemudian, KA 7006 Batavia (Gambir-Solo Balapan) keberangkatan pukul 09.35 WIB, KA 58F Purwojaya Tambahan (Gambir-Cilacap) keberangkatan pukul 13.25 WIB, dan KA 142B Argo Parahyangan (Gambir-Bandung) keberangkatan pukul 13.40 WIB.

Selanjutnya, KA 7040 KA Tambahan PSE-LPN (Pasar Senen-Lempuyangan) keberangkatan pukul 15.25 WIB dan KA 7008C KA Tambahan GMR-YK (Gambir-Yogyakarta) keberangkatan pukul 16.25 WIB.

Lalu, KA 30F Argo Anjasmoro Tambahan (Gambir - Surabaya Pasarturi) keberangkatan pukul 23.35 WIB serta KA 126F Cheribon Fakultatif (Gambir-Cirebon) keberangkatan pukul 23.55 WIB.

Kota Tujuan

Sejumlah kota tujuan favorit pelanggan pada periode libur panjang kali ini, antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember.

Secara kumulatif, KAI Daop 1 Jakarta mencatat 102.103 orang penumpang yang akan berangkat dan 111.648 penumpang yang akan tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta selama periode libur panjang tersebut.

Terkait distribusi penumpang, volume keberangkatan tertinggi tercatat pada 13 Mei 2026 dengan 31.338 penumpang, kemudian disusul pada 14 Mei 2026 sebanyak 30.116 penumpang.

Sementara itu, puncak arus kedatangan jatuh pada 17 Mei 2026 dengan 33.030 penumpang, lalu disusul pada 18 Mei 2026 sebanyak 22.297 penumpang.

KAI memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api selama periode tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali melalui kesiapan sarana, prasarana, serta optimalisasi pelayanan di stasiun.