Libur Lebaran Tiba, Berikut 4 Rekomendasi Tempat Wisata di Bandung

Libur lebaran 2023 sudah di depan mata, banyak keluarga yang memanfaatkan libur panjang ini untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di luar kota. Bandung menjadi salah satu kota yang banyak dituju karena jaraknya yang dekat dengan Jakarta serta aksesnya yang cukup mudah.

Menikmati pemandangan kota Bandung yang indah akan sangat menyenangkan khususnya ketika dilakukan bersama keluarga. Berikut sejumlah wisata Bandung yang wajib dikunjungi bersama keluarga untuk menghabiskan waktu libur lebaran tahun ini.

Fairy Garden Bandung

Rekomendasi tempat wisata pertama di Bandung adalah Fairy Garden By The Lodge yang berlokasi di Jl. Raya Maribaya No. 149/252, Lembang, Bandung. Wisata ini patut dipertimbangkan karena konsepnya yang unik, yaitu wisatawan akan diajak masuk ke negeri dongeng saat memasuki area Fairy Garden ini.

Harga tiketnya masih tergolong terjangkau, yaitu Rp35.000 dan beroperasi setiap Senin-Kamis dari jam 09.00 WIB sampai 17.00 WIB dan Jumat-Minggu buka dari pukul 09.00-20.00 WIB.

Wisata ini tentunya cocok dinikmati bersama keluarga karena memiliki banyak spot foto menarik seperti di negeri dongeng. Pengunjung juga dapat menyewa kostum seperti di kerajaan lengkap dengan jasa fotografernya.

Memasuki area taman, pengunjung akan disuguhkan dengan beberapa orang yang mengenakan pakaian seperti peri dan terdapat buku raksasa yang berisi sejarah dari Fairy Garden sendiri.

Selain banyak spot foto menarik, tempat wisata ini juga menyediakan berbagai aneka wahana menarik seperti ATV hingga area memanah yang dapat digunakan untuk belajar memanah bagi pemula.

Glamping Lakeside, Rancabali

Rekomendasi wisata lainnya ada Glamping Lakeside di pinggir Situ Patenggang, Rancabali, Bandung. Tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan alam seperti Danau Purba di Situ Patenggang yang dikelilingi oleh perkebunan teh dan hutan cagar alam yang masih alami.

Kawasan yang dibuka sejak 2014 itu masih menjadi destinasi wisata favorit keluarga hingga saat ini. Respon yang luar biasa dari pengunjung lokal hingga mancanegara ini karena Glamping Lakeside Rancabali menyediakan berbagai fasilitas yang menarik untuk dikunjungi.

Objek utama wisata ini adalah Tent Resort. Pengunjung dapat menyewa tenda mewah untuk menginap di penginapan yang berkonsep glamorous camping. Tenda mewah ini tersedia dalam berbagai tipe, seperti Type Family Lakeside, Tanjung Pakis tent, Lakeside Tent, Sayang Heulang resort, dan Keong Tent.

Terdapat pula Pinisi Resto, yaitu restoran berbentuk kapal atau perahu Pinisi yang berada di atas lokasi Batu Cinta Situ Patenggang. Tempat ini menjadi magnet utama bagi wisatawan yang datang ke Glamping Lakeside dan akan semakin asyik saat dikunjungi pagi atau sore menjelang malam.

Selanjutnya ada Golesat. Golesat merupakan permainan yang menggunakan sepeda roda tiga sambil menyusuri jalan turunan dan berkelok. Wisatawan dapat menikmati sensasi meluncur sambil melesat mengitari kebun teh dan pemandangan Situ Patenggang. Dengan memanfaatkan gravitasi dan kontur, wisatawan tidak perlu takut terjatuh karena wahani ini sudah dilengkapi dengan tuas rem yang berada pada stang yang terhubung ke roda depan.

Floating Market Lembang

Selanjutnya ada Floating Market Lembang, Bandung. Tempat wisata yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ini menyajikan sensasi wisata kuliner yang dijual di atas perahu.

Pengunjung dapat membeli dan menyantapnya di saung-saung yang telah disediakan di area pinggiran danau. Pemandangan yang rindang akan pepohonan menambah suasana menyenangkan.

Terdapat pula wahana di Floating Market yang diminati oleh banyak pengunjung, yaitu Rainbow Slide. Seluncuran berwarna pelangi dengan ketinggian 120 meter ini dapat dinikmati oleh pengunjung dengan duduk diatas ban dan berseluncur sambil melihat keindahan alam sekitar.

Selain itu terdapat wahana lainnya seperti naik perahu, menyewa kostum unik hingga berinteraksi dengan hewan seperti domba, kelinci, kuda dan lainnnya.

Floating Market buka setiap harinya mulai dari pukul 09.00 - 18.00 WIB. Untuk tiket masuk ke area ini dibandrol dengan harga Rp.35.000/orang dan untuk dapat menikmati wahana lainnya pengunjung hanya perlu membayar Rp25 ribu- Rp50 ribu per wahana.

Orchid Forest Cikole

Tempat wisata selanjutnya ada Orchid Forest Cikole yang terletak di Cikole, Lembang, Bandung. Tempat wisata ini merupakan taman yang terkenal koleksi anggreknya terbesar di Indonesia.

Keindahan alam dan beragam jenis anggrek menjadi daya tarik bagi wisatawan khususnya pecinta alam, keluarga hingga fotografer. Koleksi tanaman anggrek yang mencapai 20 ribu tersusun dengan baik dengan lanskap yang indah dan asri.

Selanjutnya ada jembatan kayu yang menjadi spot foto menarik bagi pengunjung, jembatan setinggi 50 meter yang terbuat dari kayu dan dirancang menyatu dengan lingkungan sekitar memberikan suasana unik serta estetik. Untuk menikmati jembatan kayu, pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp20 ribu.

Di Orchid Forest Cikole juga telah disediakan trekking dan camping bagi pengunjung yang ingin menjelajahi alam dan menikmati pemandangan indah pegunungan dan hutan pinus. Selain itu ada arena camping yang dapat disewa pengunjung ketika ingin menginap dan menikmati suasana malam di tengah hutan pinus.

Wisata ini dibuka dari Senin - Jumat mulai pukul 09.00 sampai 18.00 WIB dan Sabtu - Minggu mulai pukul 08.00 sampai 19.00 WIB. Tiket masuknya sebesar Rp40 ribu/orang dan anak dibawah tiga tahun tidak wajib membeli tiket masuk.