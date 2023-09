Liburan ala Pandemi, Villa dan Apartemen jadi Pilihan Masyarakat

Staycation lahir sebagai tren liburan ala pandemi dan menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat untuk mengambil rehat atau liburan sejenak. Ternyata, masyarakat banyak memilih villa dan apartemen ketika liburan.

Kondisi pandemi menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan dalam aktivitas. Kerja, sekolah, kini banyak waktu dan kegiatan dihabiskan di rumah.

Hal ini membuat banyak masyarakat mengalami burnout atau kejenuhan. Kegiatan liburan ala pandemi yaitu staycation bisa dilakukan bersama keluarga dekat atau kelompok kecil, tanpa harus berkerumun dengan banyak orang, sehingga lebih aman dan private. Masyarakat ternyata banyak memilih Berbagai villa dan apartemen lewat aplikasi penyedia jasa tempat liburan.

Staycation yang semakin digemari juga menjadi bagian dari sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat untuk mencari suasana baru yang lebih segar untuk menambah energi.

Banyak orang memanfaatkan momen staycation tidak hanya untuk liburan tapi juga untuk bekerja. Istilah WFH bukan lagi work from home melainkan juga work from hotel di destinasi dalam kota maupun di tempat wisata seperti Bali.

"Pandemi ini melahirkan sebuah tren revenge tourism yang nyata, termasuk sebuah gaya hidup baru untuk bisa work from anywhere. Tentunya kita dapat melihat hal ini sebagai lonjakan potensi yang besar terhadap kebutuhan akomodasi yang menyenangkan, aman dan nyaman,” papar Cisyelya Bunyamin, VP of Accommodations, tiket.com, seperti yang dikutip dari siaran pers, Jakarta, Jumat, (18/02/2022).

Kegemaran masyarakat untuk memilih staycation sebagai opsi liburan atau sambil bekerja juga menjadi rejeki bagi para pemilik properti yang menyewakan villa dan apartemen. Bisnis sewa properti seperti ini menunjukkan tren pertumbuhan positif dan dapat menjadi sebuah solusi pendapatan tambahan secara pasif (passive income) tanpa harus mencari pekerjaan sampingan.

Masyarakat bisa melakukan staycation di berbagai kota besar dan destinasi liburan terkemuka, seperti Banten (Anyer), Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Bogor (Puncak), Malang dan Batu, hingga Bali dan kepulauan Nusa Tenggara.