Liburan ke Turki 2026, Ini Daftar Acara Besar yang Wajib Masuk Itinerary Kamu

Turki menyiapkan kalender acara padat sepanjang 2026, mencakup konser artis global, ajang olahraga internasional, hingga konferensi besar dunia. Istanbul menjadi pusat utama, sementara destinasi lain seperti Antalya, Cappadocia, dan Bodrum menawarkan pengalaman berbeda.

Di Istanbul, deretan penampil kelas dunia sudah terjadwal sepanjang tahun. Andrea Bocelli dan Kanye West tampil Mei, disusul Scorpions dan Pet Shop Boys pada Juni, Gorillaz pada Juli, serta The Black Keys pada September.

Di sisi olahraga, Istanbul menjadi tuan rumah Final Liga Europa UEFA pada Mei. Agenda lainnya meliputi Lomba Renang Lintas Benua Bosphorus pada Agustus, Kejuaraan Bola Voli Eropa Wanita pada Agustus–September, hingga Tour of Istanbul dan L'Étape Türkiye by Tour de France pada September.

Berbagai festival seni juga kembali hadir, termasuk Festival Film Istanbul, Festival Jazz Akbank, Festival Musik Istanbul, dan Contemporary Istanbul — semuanya bergulir dari April hingga akhir tahun.

Antalya Jadi Tuan Rumah COP31 dan IAC 2026

Antalya tampil sebagai destinasi dengan agenda terberat. Pada November, kota ini menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) sekaligus Kongres Astronautika Internasional ke-77.

Sepanjang tahun, Antalya juga menggelar Festival Opera dan Balet Aspendos, lomba sepeda Tour of Antalya, Maraton Runtalya, serta turnamen golf Turkish Airlines Open. Kawasan Belek di Antalya sudah dikenal sebagai salah satu surga golf di Eropa.

Cappadocia, Bodrum, hingga Konya Punya Agenda Sendiri

Di Cappadocia, Festival Balon Udara Panas hadir pada Juli, disusul Salomon Cappadocia Ultra Trail edisi ke-13 pada Oktober. Bodrum menggelar Festival Jazz Internasional pada Juni, sementara Marmaris dan Fethiye menarik pencinta olahraga lewat Ultra Trail pada April.

Konya menutup tahun dengan Festival Darwis Berputar Mevlâna setiap Desember — ritual spiritual berusia ratusan tahun yang menjadi daya tarik budaya tersendiri. Festival Rute Budaya yang beranggotakan European Festivals Association juga bergulir selama 8 bulan, mencakup 26 kota mulai Şanlıurfa hingga Adana.