Liga 2 Kick-Off 10 September, Persela Vs Persijap Jadi Laga Pembuka

PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi menggulirkan Liga 2 musim 2023/2024 yang akan mulai bergulir pada 10 September 2023.

Menggandeng BUMN Pegadaian, opening ceremony kompetisi kasta kedua di Indonesia itu akan digelar di Lamongan, Jawa Timur, Persela Lamongan versus Persijap Jepara jadi laga pembuka.

"Kenapa kami memilih di Lamongan karena memang kami butuh exposure yang lebih besar karena kami tahu Persela dan Persijap Jepara adalah mantan kontestan Liga 1 di musim-musim sebelumnya," kata Direktur PT LIB Ferry Paulus disela peluncuran kompetisi Liga 2 di Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

"Kedua dari infrastruktur yang ada itu juga sangat memadai apalagi di Jawa, kemudian dari sisi loading dan sebagainya itu menjadi pilihan kami kenapa harus di sana," sambungnya.

Dalam format kompetisi yang diputuskan oleh PSSI dan LIB, Kompetisi Liga 2 2023/24 akan terbagi ke dalam 4 grup dengan total 28 klub peserta, di mana masing-masing grup akan diisi oleh 7 klub.

Babak pendahuluan di atas akan bermain dalam sistem double round robin, home and away. Tiga klub teratas pada klasemen akhir setiap grup berhak melaju ke babak 12 besar. Sementara 4 klub terbawah pada klasemen akhir setiap grup akan tampil dalam babak Play-Off degradasi.

Babak 12 besar akan berisi 3 grup, masing-masing-masing grup terdiri dari 4 klub dan bermain dalam sistem double round robin, home and away. Nantinya 3 klub teratas pada klasemen akhir setiap grup berhak melaju ke semi final. Runner up terbaik dari 3 grup tersebut berhak mendapatkan 1 slot tambahan ke babak semi final.

Kemudian untuk Play-Off degradasi akan diisi 4 grup, masing-masing grup terdiri dari 4 klub dan bermain dalam sistem double round robin, home and away. Nantinya, 2 klub terbawah paad klasemen akhir akan terdegradasi, sehingga total klub yang terdegradasi adalah 8 klub.

Sementara bracket babak semi final akan ditentukan dengan mekanisme draw atau undian dengan klausul khusus tidak ada tim yang satu grup di babak 12 besar, bermain dalam knock out, 2-leg home and away. Pemenang pertandingan semi final melaju ke babak Grand Final, sekaligus mendapatkan 2 slot promosi ke Liga 1 2024/25. Tim yang kalah di pertandingan semi final akan bertanding pada Play-Off promosi.

Babak Grand Final akan bermain dalam sistem knock out, 2-leg home and away. Pemenang pertandingan Grand Final dinobatkan sebagai Juara Liga 2 2023/24.