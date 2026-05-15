Liga Arab Desak Zionis Tinggalkan Palestina pada Peringatan Nakba ke-78, Yerusalem Timur Jadi Sorotan

Ilustrasi - Sidang negara-negara anggota Liga Arab guna membahas kondisi di Palestina. (Foto: Anadolu Agency)

Liga Arab kembali melontarkan desakan keras kepada komunitas internasional agar segera bertindak menghentikan pendudukan Zionis Israel atas Palestina.

Seruan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Nakba ke-78, yang tahun ini berlangsung di tengah perang dahsyat di Jalur Gaza dan meningkatnya ketegangan di Yerusalem Timur.

Dilansir dari kantor berita WAFA, Jumat (15/5/2016), Liga Arab mendesak perlindungan internasional bagi rakyat Palestina dan meminta komunitas global untuk memaksa ZIonis Israel agar menghentikan pendudukan ilegal mereka atas tanah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Peringatan Nakba tahun ini menjadi momentum penting bagi dunia Arab untuk kembali mengingat tragedi pengusiran massal rakyat Palestina pada 1948.

Peristiwa yang dikenal sebagai Nakba atau “malapetaka” itu telah menyebabkan jutaan warga Palestina kehilangan tanah, rumah, dan hak hidup mereka hingga kini.

Tekanan Jalankan Putusan Mahkamah Internasional

Organisasi regional itu juga mendesak Zionis agar menjalankan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) tentang ilegalitas pendudukan tersebut dan memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Seruan tersebut memperlihatkan meningkatnya tekanan diplomatik terhadap Israel di tengah kecaman internasional terkait agresi militer yang terus berlangsung di Gaza.

Putusan dan pendapat hukum internasional kini menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan negara-negara Arab untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina.

Yerusalem Timur Jadi Fokus

Dalam sebuah pernyataan yang menandai peringatan 78 tahun Nakba Palestina, Sektor Liga Arab untuk Palestina dan Wilayah Arab yang Diduduki menekankan perlunya mengakhiri ketidakadilan historis terhadap rakyat Palestina dan melanjutkan upaya internasional untuk mengakhiri pendudukan Zionis Israel atas wilayah yang diduduki sejak 1967.

Ditegaskan juga penting untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sesuai dengan solusi dua negara, hukum internasional, dan Inisiatif Perdamaian Arab.

Yerusalem Timur, di mana Masjid Al-Aqsa berada, kembali menjadi sorotan utama karena wilayah tersebut memiliki arti penting secara politik, historis, dan spiritual bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi.

Dunia Arab menilai berbagai kebijakan Zionis Israel di kawasan itu semakin memperumit upaya perdamaian.

Kritik Pemukiman Zionis

Peringatan Nakba tahun ini berlangsung di tengah perang di Jalur Gaza dan eskalasi tindakan Zionis di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Pernyataan itu juga mengkritik perluasan pemukiman, pengusiran paksa, serangan oleh para pemukim serta kebijakan yang menargetkan situs-situs suci Islam dan Kristen.

Kebijakan pemukiman ilegal Zionis Israel dinilai menjadi salah satu hambatan terbesar bagi terwujudnya solusi dua negara.

Selain itu, meningkatnya kekerasan oleh pemukim Zionis Israel di Tepi Barat turut memperburuk kondisi keamanan dan kemanusiaan warga Palestina.

UNRWA Diminta Tetap Didukung

Lebih lanjut, Liga Arab memperingatkan upaya-upaya untuk melemahkan kerja UNRWA, menekankan peran penting badan PBB tersebut dalam mendukung pengungsi Palestina.

Selain itu, pihaknya juga menyerukan pendanaan berkelanjutan yang bebas tekanan politik.

UNRWA selama ini menjadi tulang punggung bantuan kemanusiaan bagi jutaan pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, dan Yordania.

Di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk, dukungan terhadap lembaga tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup rakyat Palestina.