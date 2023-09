Liga Italia Serie A Kembali Bergulir, Ini Jadwal Lengkap Pekan ke-16

Kompetisi Liga Italia siap kembali hadir pada pekan ini. Jadwal Liga Italia sendiri memang memiliki jeda yang lebih panjang. Sementara Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Prancis sudah berlanjut sejak akhir tahun lalu, Liga Italia masih belum berlaga setelah Piala Dunia di Qatar.

Jadwal liga italia ini kembali pada pertengahan minggu ini. Rangkaian pertandingan pekan ke-16 Liga Italia kembali berlangsung pada Rabu hingga Kamis pagi, 4-5 Januari 2023.

Napoli saat ini masih berada di puncak klasemen dengan 41 poin. Mereka unggul delapan poin dari AC Milan dan 10 poin dari Juventus.

Napoli kembali beraksi pekan ini melawan Inter Milan, yang saat ini berada di urutan kelima klasemen. Kedua tim akan saling berhadapan Kamis pagi ini di San Siro.

AC Milan tidak akan berpartisipasi paling cepat hingga pekan ke-16. Pada Rabu malam mereka bermain di kandang melawan Salernitana, yang berada di urutan ke-12 dalam tabel.

Sementara itu, Juventus akan tampil di markas Cremonese yang masih berkutat di zona degradasi. Laga liga Italia lainnya di antaranya AS Roma vs Bologna, Lecce vs Lazio dan Spezia vs Atalanta.

Jadwal Liga Italia

18.30 WIB Salernitana shell AC Milan18:30 WIB Sassuolo serang Sampdoria20.30 WIB Spezia shell Atalanta20.30 WIB Granat Turin Hellas Verona22:30 WIB AS Roma menyerang Bologna22.30 WIB Lecce menghajar Lazio

Kamis, 5 Januari 202300:30 WIB Cremonese shell of Juventus00:30 WIB Fiorentina shell Monza02:45 WIB Inter Milan serang Napoli02:45 WIB Udinese shell Empoli.