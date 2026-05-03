Lini iPhone 17 Laris Manis, Apple Cetak Rekor Pendapatan Tertinggi dalam Sejarah

Penjualan iPhone 17 yang meledak di pasar global membawa pendapatan Apple tembus US$111,2 miliar pada kuartal II 2026. (Foto: Case Luxury)

Apple kembali menunjukkan taringnya di pasar teknologi global. Raksasa asal Cupertino ini baru saja melaporkan kinerja keuangan yang luar biasa untuk kuartal II 2026, dengan lini iPhone 17 sebagai motor penggerak utama yang menjadikannya ponsel paling populer saat ini.

Mengutip laporan GSM Arena, Minggu (3/5/2026), Apple mencatatkan pendapatan fantastis sebesar US$111,2 miliar untuk periode yang berakhir 28 Maret 2026. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan signifikan sebesar 17 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

iPhone 17 Jadi Tulang Punggung

Kehadiran seri terbaru yang terdiri dari iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, dan iPhone 17e, terbukti sukses menyihir konsumen dunia. Sektor iPhone sendiri menyumbang pendapatan sebesar US$57 miliar atau lebih dari separuh total pendapatan produk yang mencapai US$80,2 miliar.

Pertumbuhan penjualan iPhone ini tercatat mencapai dua digit di hampir seluruh pasar utama. Dominasi Apple tak terbendung mulai dari Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, hingga pasar gemuk seperti China, India, dan Asia Tenggara.

CEO Apple Tim Cook menyebut capaian di kuartal Maret tahun ini sebagai kinerja terbaik sepanjang sejarah perusahaan. "Penjualan iPhone mencetak rekor tertinggi untuk periode tersebut, didukung oleh segmen layanan Apple yang juga mencapai level tertinggi," ujar Cook dalam keterangannya.

Arus Kas Melimpah

Kinerja positif ini berdampak langsung pada kesehatan finansial perusahaan. CFO Apple, Kevan Parekh, mengungkapkan bahwa Apple berhasil menghasilkan arus kas operasional lebih dari US$28 miliar pada kuartal tersebut.

Parekh optimistis bahwa daya tarik lini iPhone 17 masih akan terus berlanjut dan berpotensi meningkatkan pangsa pasar Apple secara global di masa mendatang.

Layanan dan Produk Lain Tetap Solid

Selain iPhone, segmen layanan Apple juga menjadi mesin uang yang handal dengan kontribusi sebesar US$31 miliar. Di sisi perangkat keras lainnya, Apple melaporkan kinerja yang stabil:

Mac: US$8,4 miliar

iPad: US$6,9 miliar

US$6,9 miliar Wearable, Home, dan Aksesori: US$7,9 miliar

Dengan raihan ini, Apple membuktikan bahwa meskipun kompetisi di pasar ponsel pintar semakin sengit, inovasi pada lini iPhone 17 tetap menjadi standar emas bagi konsumen di seluruh dunia.