Lokasi Jatuhnya Helikopter Airbus H130 Ditemukan, Semua Penumpang Dipastikan Tewas

Jumat, 17 April 2026 - 11:20 WIB

Setelah dilakukan pencarian, Tim SAR gabungan akhirnya menemukan titik lokasi jatuhnya helikopter airbus H130 dengan nomor PK-CFX yang hilang kontak sejak Kamis (16/4/2026) pagi.

Helikopter milik PT Mathew Air itu jatuh di wilayah Nanga Taman, Desa Tapang, Tingang, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Helikopter yang mengangkut delapan penumpang, termasuk pilot serta kru itu mengalami hancur berkeping-keping dan seluruh penumpang dipastikan meninggal dunia.

"Untuk titik koordinat (jatuhnya helikopter) sudah ditemukan dan semuan penumpang sudah dinyatakan meninggal," ujar Kabag Ops Polres Sekadau, AKP Sugianto, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, kondisi medan menuju lokasi jatuhnya pesawat merupakan hutan rimbun dengan topografi perbukitan terjal. Tim SAR gabungan juga masih berupaya mengevakuasi para korban.

Pihaknya bersama jajaran TNI, Basarnas, petugas pemadam kebakaran, serta warga sekitar sudah diterjunkan sejak awal pencarian. Saat ini tim gabungan sudah mengarah ke titik koordinat.

"Kami masih butuh waktu untuk melaksanakan evakuasi," ucapnya.

Sebelumnya, 20 personel gabungan dari SAR, Lanud Supadio dan Paskhas TNI, sudah berangkat dengan helikopter Super Puma untuk melakukan pencarian titik jatuhnya helikopter

Helikopter dengan rute Melawi menuju Kubu Raya itu diisi 8 orang

Berikut identitas 8 penumpang di dalam helikopter:

1. Marindra (Pilot)

2. Harun Arasyid (Co. Pilot)

3. Patrick K

4. Victor T

5. Charles L

6. Joko C

7. Fauzie O

8. Sugito