Lonjakan Harga Bahan Makanan hingga Plastik, Pramono: Jangan Panik

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026). (Foto: Antara/Lifia Mawaddah Putri)

Di tengah kenaikan harga bahan makanan hingga plastik, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta masyarakat jangan panik. Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, terus memantau pergerakan harga komoditas di pasar secara harian.

“Nggak perlu panic buying karena semua kebutuhan utama itu stoknya masih cukup,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Meskipun terjadi gejolak pada harga produk berbahan plastik, Pramono memastikan bahwa kondisi inflasi di Jakarta secara keseluruhan masih berada dalam kategori terkendali dan stabil.

“Di Jakarta sampai dengan hari ini kami memantau harian, inflasinya masih terjaga dengan baik,” jelas Pramono.

Kenaikan Harga Capai 50 Persen

Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat kenaikan harga plastik mencapai 50 persen dari kondisi normal.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan, kenaikan harga plastik terjadi bertahap sejak 28 Februari 2026.

Sebelum memasuki Ramadhan harga plastik masih Rp10.000, namun dalam sepekan harga plastik naik Rp500 hingga Rp700.

“Sampai hari ini puncaknya itu naiknya di kita proyeksikan di 50 persen,” kata Reynaldi.

Pedagang Pertimbangkan Penyesuaian Harga

Tekanan biaya ini berpotensi diteruskan ke harga barang jika berlangsung lama. Pedagang mempertimbangkan penyesuaian harga untuk menutup beban tambahan.

Gangguan pasokan dipicu penutupan Selat Hormuz. Jalur ini menjadi rute utama bahan baku plastik.

“Kalau kita lihat bahan baku plastik itu menggunakan BBM, tentu ini akan mempengaruhi sekali, yang konfliknya terjadi di Timur Tengah,” jelas Reynaldi.

Sain itu, konflik tersebut juga berdampak pada bahan pangan impor seperti kedelai. Akhirnya, hal tersebut mengakibatkan harga tempe dan tahu meningkat.



