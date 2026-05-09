Lontarkan Kritik Pedas, Kamala Harris: Kebijakan Trump di Iran 'Omong Kosong'

Eks Wapres AS Kamala Harris saat menjadi pembicara dalam diskusi santai Partai Demokrat Nevada di Las Vegas, Kamis (7/5/2026) waktu setempat. (Foto: CNN)

Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris melontarkan kritik pedas yang menusuk langsung ke jantung kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. Harris secara blak-blakan menyebut strategi Trump dalam menangani eskalasi konflik di Iran tidak lebih dari sekadar 'omong kosong'.

Pernyataan keras tersebut terlontar saat Harris berbicara dalam diskusi santai Partai Demokrat Nevada di Las Vegas, Kamis (7/5/2026) waktu setempat. Harris menegaskan bahwa rakyat Amerika sama sekali tidak menginginkan adanya peperangan di tanah Iran, apalagi operasi militer tersebut tidak mendapatkan restu dari Kongres.

"Bahkan jika diizinkan pun, hal itu (perang) seharusnya tidak pernah dimulai," tegas Harris seperti dilansir dari CNN.

Retorika 'Omong Kosong' dan Ancaman Kosong

Harris menyoroti inkonsistensi retorika Trump yang dinilainya sangat berbahaya bagi stabilitas global. Ia merujuk pada sikap Trump yang kerap mengancam akan melakukan penghancuran total namun di saat bersamaan sering kali menarik ucapannya sendiri tanpa dasar yang jelas.

"Dia bicara soal membumihanguskan, lalu dia bilang oh dia melakukannya. Semua itu hanya omong kosong," ujar Harris.

Meski sempat berseloroh telah berjanji tidak akan menggunakan kata-kata kasar di depan umum, Harris merasa pilihan kata tersebut adalah yang paling tepat untuk menggambarkan situasi saat ini.

Kritik tajam ini muncul sebagai respons atas gertakan Trump kepada Teheran pasca-serangan terhadap kapal perusak AS di Selat Hormuz. Trump mendesak Iran segera menandatangani kesepakatan baru dengan cepat, sebuah langkah yang disebut Harris sebagai diplomasi yang serampangan.

Rusia Raup Keuntungan, Ukraina Terabaikan

Lebih jauh, Harris membedah konsekuensi geopolitik dari fokus Trump ke Iran. Menurutnya, pemenang besar dalam ketegangan ini bukanlah Amerika atau sekutunya, melainkan Rusia. Harris menuding kebijakan Trump di sektor energi justru menjadi "karpet merah" bagi Moskow untuk memperkuat ekonominya.

"Anda ingin tahu siapa pemenang besar dalam perang Iran? Rusia. Karena masalah minyak, apa yang telah dia (Trump) lakukan? Dia mencabut sanksi terhadap Rusia," ungkap Harris.

Ia menjelaskan bahwa pencabutan sanksi tersebut memungkinkan Rusia meraup keuntungan jumbo dari penjualan minyak yang sebelumnya dilarang.

Dampak lainnya yang tak kalah serius adalah pengalihan bantuan militer. Harris merasa khawatir karena sumber daya strategis AS kini tersedot ke wilayah Teluk.

"Kita mengirimkan artileri, amunisi, dan pertahanan udara yang seharusnya dikirim ke Ukraina. Konsekuensinya sangat mendalam. Dia (Trump) itu berbahaya," lanjutnya dengan nada serius.

Soroti Hak Pilih dan Manuver Pemilu Paruh Waktu

Tak hanya soal luar negeri, Harris menutup pernyataannya dengan memperingatkan publik mengenai kondisi domestik AS menjelang pemilihan paruh waktu (midterm elections). Ia menyoroti opini terbaru Mahkamah Agung terkait Undang-Undang Hak Pilih yang dianggapnya sangat mengkhawatirkan.

Harris menuduh Partai Republik tengah menjalankan upaya sistematis untuk menghambat partisipasi pemilih melalui penataan ulang daerah pemilihan (gerrymandering).

"Mereka sengaja membuat orang-orang semakin sulit memberikan suara. Mereka tahu masyarakat tidak bodoh; rakyat sedang memperhatikan harga bensin, biaya perumahan, serta beban biaya dari perang ini," pungkas Harris menutup pembicaraannya di Las Vegas.