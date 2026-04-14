Lotte Chemical Kesulitan Bahan Baku, Harga Plastik Dipastikan Masih Mahal

Rasa-rasanya, harga plastik untuk kemasan, peralatan rumah tangga hingga komponen otomotif tidak akan turun dalam waktu dekat. Pasalnya, industri penghasil plastik mulai kesulitan bahan baku, dampak konflik berkepanjangan di Timur Tengah (Timteng).

Informasi itu jelas tak mengada-ada, lantaran PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) yang dikenal sebagai produsen berbagai bahan dasar plastik mulai mengurangi produksi hingga ke level minimum.

Perusahaan petrokimia asal Korea Selatan yang berlokasi di Cilegon, Banten itu mengaku kekurangan suplai nafta dan LPG yang biasanya dipasok dari Timteng.

Corporate Planning General Manager LCI, Lee Dae Lo, mengakui konflik di kawasan Timteng membuat operasional perusahaan tidak bisa berjalan normal.

"Sekarang kita sangat kekurangan bahan baku, misalnya nafta dan LPG. Itulah sebabnya kami operasikan pabrik dengan minimum," kata Lee di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Sebelum konflik memanas, kata dia, hampir seluruh pasokan bahan baku LCI berasal dari Timteng. Namun kini, perusahaan mulai melirik negara lain sebagai alternatif, misalnya mengimpor bahan baku dari Malaysia, Singapura, hingga Nigeria.

Kendati sudah menempuh diversifikasi pasokan, menurut Lee, bukan berarti masalah sudah terjawab. Kini, ketersediaan bahan baku untuk proses produksi masih terbatas karena pasokan dari beberapa negara substitusi itu belum mampu menggantikan kebutuhan sebelumnya. "Mau tak mau perusahaan harus menyesuaikan dengan tingkat produksi," imbuhnya.

Soal persediaan bahan baku, Lee memperkirakan hanya cukup untuk beberapa bulan ke depan. Ke depan, LCI terus mencari negara alternatif pasokan agar kegiatan produksi bisa berjalan optimal.

“Kami masih berusaha untuk terus beroperasi demi industri Indonesia, terutama industri hilir,” katanya.

Mendengar keluhan soal bahan baku, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk menyiapkan substitusi bahan baku plastik.

Dikatakan, kendala pasokan bahan baku plastik seperti nafta akibat dinamika geopolitik global memang terjadi. Namun, pemerintah telah mengantisipasi melalui pembahasan intensif dengan kalangan industri.

“Plastik saya kira wajar ya kalau ada masalah sedikit mengenai supply, tetapi ada substitusinya yang memang sudah kita bicarakan dengan para pelaku usaha,” kata Menperin Agus di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurut Menperin Agus, normalisasi distribusi global sangat bergantung pada stabilitas kawasan, termasuk perkembangan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait pembukaan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Jika jalur tersebut kembali normal, rantai pasok bahan baku petrokimia diharapkan ikut pulih.

Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah bersama pelaku industri petrokimia telah menempuh sejumlah langkah strategis. Salah satunya mencari sumber pasokan alternatif di luar Timteng guna mengurangi ketergantungan pada kawasan tersebut.

Selain itu, industri juga mulai mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga (buffer) untuk menjaga kesinambungan produksi. Pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi juga didorong sebagai alternatif guna menjaga stabilitas pasokan di pasar domestik.

Di sisi lain, politikus Partai Golkar itu memastikan kondisi stok plastik dalam negeri masih aman. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang menunjukkan subsektor industri kemasan masih berada dalam fase ekspansi tinggi pada Maret 2026.

Ia mengakui terdapat kenaikan harga di tingkat produksi akibat lonjakan biaya bahan baku global. Namun, ia menegaskan tidak ada potensi kelangkaan bahan baku plastik di dalam negeri.

“Ketersediaan tetap aman, pemerintah memastikan tidak terjadi kekosongan stok dengan mengoptimalkan berbagai sumber pasokan,” jelasnya.