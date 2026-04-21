LPG Nonsubsidi Naik 18 Persen, Pengamat UGM: Penyelewengan Semakin Sulit Dihindari

Aktifitas penjualan Liquified Petroleum Gas (LPG) Non Subsidi di salah satu agen di Kota Ambon, Selasa (3/10/2023). (Foto: Antara)

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyoroti kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg sebesar 18,75 persen.

Menurutnya, praktik oplosan dan pergeseran konsumsi ke elpiji bersubsidi menjadi risiko dari kebijakan yang menciptakan disparitas harga tinggi. Kondisi ini membuka celah penyelewengan distribusi LPG subsidi ukuran 3 kg, yang biasa disebut LPG melon.

"Ya, ada juga pola seperti itu. Karena kelemahan dari distribusi tadi, keduanya sama terbuka, tapi harganya berbeda. Nah, ini kemudian memunculkan migrasi atau sebelumnya juga terjadi oplosan, itu akan selalu terjadi selama distribusinya tidak diubah," ujar Fahmy kepada Inilah.com di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kondisi distribusi yang terbuka membuat pengawasan menjadi sangat sulit. Meski tabung LPG 3 kg sudah diberi label untuk masyarakat miskin, kenyataannya siapa pun tetap bisa membeli.

"Nyatanya juga oplosan selalu terjadi. Orang yang menggunakan LPG 3 kg meskipun sudah ditulis untuk orang miskin, tapi mereka tetap rasional membeli," kata dia.

Untuk itu, Fahmy menilai pemerintah perlu mengubah skema distribusi agar lebih tepat sasaran, salah satunya dengan memisahkan pola distribusi antara LPG subsidi dan nonsubsidi.

"Jadi yang 12 kg, sesuai dengan harga pasar, itu silakan terbuka, di mana pun bisa diperoleh. Tapi untuk yang 3 kg, itu harus diubah menjadi distribusi by target. Jadi diberikan kepada orang atau rakyat yang memang berhak menerima. Orang miskin misalnya," katanya.

Dia pun mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan data penerima bantuan sosial sebagai acuan. Dalam hal ini, data dari Kementerian Sosial dapat digunakan untuk menentukan siapa saja yang berhak membeli LPG 3 kg dengan harga subsidi.

"Dari mana datanya? Gunakan saja data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, yang selama ini menerima bantuan. Nah, penerima bantuan tadi itu diberikan hak untuk membeli 3 kg dengan harga subsidi. Kalau tidak ada di daftar itu, ya dia membeli yang 12 kg," jelasnya.

Per 18 April 2026, PT Pertamina (Persero) memberlakukan penyesuaian harga untuk produk LPG nonsubsidi. LPG ukuran 12 kg mengalami kenaikan sebesar 18,75 persen, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung.

Harga tersebut berlaku di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara itu, LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg naik 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung.

Kenaikan ini merupakan yang pertama sejak November 2023, ketika Pertamina menurunkan harga LPG 12 kg sebesar Rp12.000 menjadi Rp192.000 per tabung. Penyesuaian harga di wilayah lain mengikuti biaya distribusi masing-masing daerah.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi ini tidak terlepas dari tren harga minyak mentah global yang terus meningkat, dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pada Maret 2026, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$102,26 per barel.

Angka tersebut naik signifikan sebesar US$33,47 per barel dibandingkan Februari 2026. Lonjakan ICP menjadi indikator utama tekanan harga energi di pasar domestik.