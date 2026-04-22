Lufthansa Pangkas 20 Ribu Penerbangan, Imbas Lonjakan Harga Bahan Bakar

Lufthansa Group memangkas 20.000 penerbangan jarak pendek hingga Oktober 2026 akibat kenaikan harga bahan bakar jet pasca konflik Iran. (Foto: Unsplash)

Maskapai penerbangan raksasa asal Jerman, Lufthansa Group, mengambil langkah drastis di tengah ketidakpastian geopolitik global. Perusahaan secara resmi mengumumkan pemangkasan sekitar 20.000 jadwal penerbangan jarak pendek mulai musim panas hingga Oktober mendatang. Langkah ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap melonjaknya harga bahan bakar jet sejak pecahnya konflik di Iran.

Dalam pernyataan resminya pada Selasa (21/4/2026), manajemen Lufthansa menegaskan bahwa efisiensi menjadi harga mati. Pengurangan frekuensi terbang ini diproyeksikan mampu menurunkan kapasitas keseluruhan kurang dari satu persen dalam hitungan kilometer kursi yang tersedia (Available Seat Kilometers/ASK). Namun, dampak penghematannya sangat signifikan, yakni mencapai lebih dari 40.000 metrik ton bahan bakar jet.

Optimalisasi Hub dan Rute Jarak Pendek

Kebijakan pemangkasan ini tidak dipukul rata. Lufthansa menitikberatkan efisiensi pada rute-rute jarak pendek yang dianggap tidak menguntungkan, terutama yang beroperasi dari hub Frankfurt dan Munich. Sebagai gantinya, grup ini akan melakukan optimalisasi pada enam hub Eropa lainnya, termasuk memperluas layanan di Zurich, Wina, dan Brussels.

"Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi di seluruh jaringan Eropa sambil tetap mempertahankan akses ke sistem rute global yang lebih luas, khususnya koneksi jarak jauh," tulis pernyataan resmi Lufthansa.

Putaran pertama penyesuaian jadwal ini sudah mulai diberlakukan hingga 31 Mei. Setidaknya, terdapat 120 pembatalan penerbangan harian yang mulai efektif per Selasa ini. Pihak maskapai mengklaim telah menginformasikan perubahan jadwal tersebut kepada seluruh penumpang yang terdampak.

Destinasi yang Terdampak

Efisiensi ini juga memaksa Lufthansa menghapus sementara tiga destinasi dari peta penerbangan mereka, yakni Bydgoszcz dan Rzeszow di Polandia, serta Stavanger di Norwegia. Selain penghapusan rute, perusahaan melakukan konsolidasi pada 10 koneksi melalui hub grup lainnya.

Adapun rute-rute yang akan dikonsolidasikan meliputi layanan ke Heringsdorf, Cork, Gdansk, Ljubljana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat, dan Wroclaw. Strategi konsolidasi ini diharapkan dapat menjaga keterhubungan antarwilayah tanpa harus menguras kantong perusahaan akibat beban operasional yang membengkak.

Strategi Bahan Bakar dan Proyeksi ke Depan

Terkait pasokan energi, Lufthansa memastikan cadangan bahan bakar jet untuk beberapa minggu ke depan masih dalam posisi aman. Perusahaan menerapkan strategi ganda, yakni pengadaan fisik secara langsung dan langkah lindung nilai harga (price hedging) guna meredam guncangan biaya akibat fluktuasi pasar energi global.

Manajemen menjanjikan transparansi lebih lanjut bagi para pelanggan setianya. Perencanaan rute jangka menengah yang telah direvisi untuk beberapa bulan ke depan dijadwalkan terbit pada akhir April atau awal Mei. Dokumen tersebut nantinya akan mencakup penyesuaian tambahan pada penawaran penerbangan jarak pendek untuk musim panas mendatang.