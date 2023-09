Luhut Dapat Kiswah sampai Kunci Ka\'bah dari Pangeran Arab

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menunjukkan oleh-oleh Kiswah dan Kunci Ka'bah dari Pangeran Arab Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS).

Cinderamata tersebut, Menko Luhut dapatkan usai melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi, beberapa hari lalu. Lewat postingan di Instagram, Menko Luhut menunjukkan sebuah kotak berwarna emas yang di dalamnya terdapat potongan Kiswah serta replika Kunci Ka'bah.

"Saya mengenal Pangeran Mohammed Bin Salman sudah dua tahun lamanya, komunikasi kami bisa dibilang cukup intens meskipun via WhatsApp saja. Namun saya tak pernah menyangka bahwa pertemuan saya dengan Pangeran akan terwujud dalam suasana yang akrab seperti ini, dimana saya diundang untuk acara makan malam di halaman Istana Kerajaan bersama jajaran kabinet senior Arab Saudi," tulis Menko Luhut di akun Instagram-nya, dikutip Senin (7/3/2022).

Berdasarkan penuturan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Pangeran MBS sangat jarang menerima tamu dari luar, kecuali tamu dari negara-negara tetangga teluk. Menko Luhut merasa sikap Pangeran MBS itu tentu saja seolah menjadi kejutan tersendiri.

Luhut Dapat Kiswah Sampai Kunci Ka'bah

Another mystery of life” bagi saya," tambah Luhut. "'You are a true friend to Saudi Arabia and to me personally.' Ucapan Pangeran yang paling saya ingat saat itu menunjukkan bahwa persahabatan dan rasa percaya yang sudah terjalin begitu lama, tidak berubah sedikit pun," imbuh Luhut.

"Bahkan Pangeran Mohammed Bin Salman menyetujui semua pesan yang dititipkan oleh Presiden @jokowi kepada saya," sambung Menko Luhut.

Menko Luhut merasa optimistis ketika mendengar bahwa Pangeran MBS ingin Arab Saudi ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Yang tak kalah penting, Arab Saudi akan bergabung dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia (INA). Menyikapi peluang emas itu, Menko Luhut berinisiatif membentuk tim terpadu yang akan berangkat ke Riyadh guna menindaklanjuti seluruh pembicaraannya dengan Pangeran MBS.

"Saya kira, persahabatan harus lah seperti itu. Rasa percaya harus diletakkan di atas segalanya, tak jadi soal agama, ras, suku bangsa mana kita berasal. Selama kita punya kepentingan yang sama yaitu mengedepankan kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa demi menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk diwarisi oleh anak cucu kita di masa depan," tandas Menko Luhut.