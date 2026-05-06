Luis Enrique Minta PSG Lupakan Skor di Parc des Princes!

Ukuran Font Kecil Besar

Paris Saint-Germain (PSG) memang selangkah lebih dekat menuju final Liga Champions 2025/2026.

Namun, pelatih Les Parisiens, Luis Enrique, menegaskan bahwa keunggulan agregat 5-4 atas Bayern Munchen bukanlah jaminan keamanan bagi timnya.

Menjelang duel hidup-mati di Allianz Arena, Kamis (7/5/2026) dini hari WIB, Enrique meminta anak asuhnya untuk melupakan skor di leg pertama.

Baginya, bertamu ke markas Die Roten dengan hanya bermodal selisih satu gol adalah tantangan yang sangat berisiko.

Misi Berat di Kandang Singa

Meski hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan PSG ke partai puncak, Enrique sadar betul bahwa Bayern memiliki mentalitas pemenang yang luar biasa, terutama saat bermain di depan pendukung sendiri.

"Kami punya keunggulan satu gol, tapi dalam sepak bola, itu tidak berarti apa-apa," ujar Luis Enrique dalam konferensi pers dilansir dari laman resmi UEFA.

Ia menambahkan bahwa Bayern adalah ujian terberat yang dihadapi PSG musim ini."Kami akan menghadapi tim terkuat yang pernah kami lawan. Kami mengagumi mereka, tapi kekaguman itu justru menjadi motivasi kami untuk tampil lebih baik lagi di lapangan," imbuhnya.

Belajar dari Luka Lama

Enrique merujuk pada pengalaman musim lalu sebagai alarm bagi skuadnya. Ia tidak ingin Dembele dkk. terjebak dalam rasa aman yang semu.

Sebaliknya, PSG diprediksi akan tetap tampil menyerang demi mencari gol tambahan daripada hanya bertahan total.

Di sisi lain, Bayern besutan pelatih Vincent Kompany butuh kemenangan dengan selisih minimal dua gol untuk membalikkan keadaan.

Dengan materi pemain bintang dan atmosfer Allianz Arena yang angker bagi lawan, Bayern dipastikan akan menggempur pertahanan PSG sejak menit awal.

Skenario Lolos ke Final

PSG Lolos Jika: Menang, imbang (seri), atau kalah dengan selisih maksimal satu gol (dengan catatan mencetak gol lebih banyak atau melalui drama adu penalti).

Bayern Lolos Jika: Menang dengan selisih dua gol atau lebih (2-0, 3-1, 4-2, dst).