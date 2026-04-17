5 Lukisan China Termahal di Dunia yang Bernilai Tinggi dan Jadi Incaran Kolektor

China dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia yang menyimpan kekayaan budaya luar biasa, mulai dari tradisi, kuliner, hingga karya seni.

Di cabang seni, lukisan menjadi salah satu warisan sejarah China yang terkenal karena tidak hanya menampilkan keindahan visual, tetapi juga menyimpan filosofi mendalam dan sejarah yang panjang.

Maka dari itu, tidak heran bila ada banyak lukisan klasik China yang berhasil menembus harga miliaran rupiah. Sebab, di balik setiap goresannya, terdapat teknik rumit dan cerita masa lalu yang begitu berharga dan menarik untuk ditelusuri lebih jauh.

Lukisan China Termahal di Dunia

1. Twelve Landscape Screens oleh Qi Baishi (1925)

Twelve Landscape Screens oleh Qi Baishi (Foto: Wikipedia)

Twelve Landscape Screens karya Qi Baishi adalah lukisan termahal warisan sejarah China yang terjual seharga £105 juta (sekitar Rp2,44 triliun ) melalui Poly Auction, Beijing pada tahun 2017.

Seri yang terdiri dari dua belas gulungan gantung ini dibuat sebagai hadiah ulang tahun untuk seorang dokter di Beijing.

Setiap panelnya menampilkan sapuan tinta yang lihas khas Qi Baishi dengan aksen warna yang halus dan kaligrafi yang begitu indah.

Menurut Zhao Xu, ketua Poly Auction, Twelve Landscape Screens karya Qi Baishi menjadi karya seni Asia pertama yang berhasil terjual di atas US$100 juta.

2. Ten Views of Lingbi Rock oleh Wu Bin (1610 Masehi)

Ten Views of Lingbi Rock oleh Wu Bin (Foto: Poly Art Museum via ResearchGate)

Lukisan karya Wu Bin dari Dinasti Ming berhasil terjual seharga £58 juta atau sekitar 1,34 triliun melalui Poly Auction, Beijing, pada tahun 2020.

Karya seni berupa gulungan tangan (handscroll) sepanjang 12 meter ini berisi lukisan “batu sarjana” atau scholar’s rock dari 10 sudut pandang yang berbeda.

Kaum terpelajar di zaman Dinasti Ming memiliki kebiasaan mengoleksi batu alam berbentuk unik untuk dijadikan sarana meditasi atau penghias ruang kerja mereka.

Itulah sebabnya, lukisan ini bernilai tinggi, selain karena menampilkan lukisan Wu Bin yang indah, juga menyimpan cerita menarik dari zaman Dinasti Ming.

3. Wood and Rock oleh Su Shi (1037-1101 Masehi)

Wood and Rock oleh Su Shi (Foto: ResearchGate)

Su Shi adalah seorang pejabat, penyair, dan sekaligus seniman hebat dari Dinasti Song. Saking hebatnya, ia sering dijuluki sebagai “Leonardo da Vinci”-nya Tiongkok.

Dari banyaknya karya yang dibuatnya, lukisan gulungan berjudul “Wood and Rock” miliknya berhasil terjual seharga £46 juta (sekitar Rp1,06 triliun) di tahun 2018.

Di dalamnya hanya sebuah lukisan selebar 50 cm yang isinya sebatang pohon tua yang sudah rapuh.

Bagi kaum terpelajar di zaman dulu, pohon tua adalah simbol dari ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi rintangan hidup.

4. Eagle Standing on Pine Tree oleh Qi Baishi (1946)

Eagle Standing on Pine Tree oleh Qi Baishi (Foto: Wikipedia)

Eagle Standing on Pine Tree adalah karya Qi Baishi terjual seharga £45 juta atau sekitar Rp1,04 triliun di balai lelang China Guardian, Beijing, pada Mei 2011.

Lukisan berukuran besar ini dijual bersamaan dengan sepasang tulisan kaligrafi (couplet) yang dibuat oleh Qi Baishi sendiri.

Kaligrafi itu memiliki keunikan tersendiri karena dibuat dengan menggunakan gaya kuno yang sangat indah.

5. Yellow Mountain oleh Huang Binhong (1955)

Yellow Mountain oleh Huang Binhong (Foto: Bonhams)

Yellow Mountain adalah lukisan pemandangan puncak Gunung Huangshan yang dibuat oleh Huang Binhong.

Pada tahun 2017, lukisan ini berhasil terjual di Beijing seharga £39 atau sekitar Rp906 juta.

Lukisan ini bisa bernilai tinggi karena Huang Binhong melukisnya dalam kondisi penglihatan yang sangat buruk.

Dengan mengandalkan ingatan dari perjalanannya puluhan tahun sebelumnya, ia berhasil menyelesaikan karya terakhirnya, sebelum akhirnya wafat pada tahun 1955 di usia 90 tahun.