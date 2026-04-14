Luluh Lantak Dirudal AS-Israel, Kerugian Iran Tembus Rp4,6 Kuadriliun

Ukuran Font Kecil Besar

Republik Islam Iran menelan pil pahit berupa kerugian material yang sangat masif akibat agresi militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada akhir Februari lalu. Berdasarkan kalkulasi awal pemerintah, kerusakan infrastruktur dan fasilitas negara ditaksir mencapai angka fantastis, yakni US$270 miliar atau setara Rp4,6 kuadriliun.

Juru Bicara Pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengungkapkan bahwa deretan kerugian ekonomi yang ditanggung negaranya kini menjadi agenda utama Teheran di berbagai meja diplomasi.

"Salah satu isu yang terus dikejar oleh tim perunding kami dan dalam dialog di Islamabad adalah tentang ganti rugi akibat perang," ujar Mohajerani kepada Kantor Berita RIA Novosti, Selasa (14/4/2026).

Lebih lanjut, Mohajerani menegaskan bahwa nilai Rp4,6 kuadriliun itu belumlah final. Pihaknya masih melakukan audit kerusakan secara mendalam dan komprehensif di lapangan.

"Kerusakan-kerusakan itu biasanya perlu diperiksa dalam beberapa lapis," tambahnya lugas.

Buntu di Islamabad, Bermanuver di PBB

Tuntutan ganti rugi atas kerusakan teramat parah ini sejatinya sempat menjadi alot dalam perundingan maraton selama 25 jam di Islamabad, Pakistan, akhir pekan lalu. Sayangnya, delegasi Iran dan AS yang bertatap muka sejak Sabtu (11/4/2026) hingga Minggu (12/4/2026) gagal menyepakati satu pun poin kompensasi.

Menyadari kebuntuan tersebut, Teheran langsung bermanuver di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Sasarannya pun diperlebar. Iran kini resmi menagih ganti rugi penuh kepada lima negara Arab—yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Qatar, Bahrain, dan Yordania—karena dituding ikut memfasilitasi serangan yang merugikan tersebut.

Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, telah melayangkan surat resmi kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dan Bahrain selaku presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Ia mendesak kelima negara itu bertanggung jawab atas kerusakan materiil dan moral rakyat Iran.

"Mereka (kelima negara Arab) harus memberikan ganti rugi penuh kepada Republik Islam Iran sebagai akibat dari tindakan mereka yang melanggar hukum internasional," tegas Iravani dalam suratnya, Senin (13/4/2026).

Berikan Fasilitas untuk AS

Iravani menuding bahwa negara-negara tersebut tidak sekadar menjadi penonton atau menyediakan pangkalan. Lebih jauh, ia menyebut ada keterlibatan langsung dalam melancarkan serangan bersenjata ilegal yang secara spesifik menargetkan objek-objek sipil di wilayah Iran.

Sebagai catatan, ketegangan di Teluk pecah pascaserangan AS-Israel yang tak hanya meruntuhkan infrastruktur, tetapi juga menewaskan ribuan orang dan melukai ribuan lainnya. Iran sempat membalas dengan menghujani aset militer AS di Israel, Irak, Yordania, dan sejumlah negara Teluk, sebelum gencatan senjata dua pekan diumumkan.

Kini, dengan kerugian infrastruktur yang menyentuh angka kuadriliunan rupiah, Iran tampaknya tidak akan mundur selangkah pun dalam menuntut keadilan ekonomi di panggung internasional.