Luncurkan Program PURE Movement, Pegadaian Libatkan 2.000 UMKM

Direktur Jaringan dan Operasional PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026). (Foto: Inilah.com/Diana Rizky).

Direktur Jaringan dan Operasional PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah, menyatakan dalam program Pegadaian Uniform Recycle (PURE) Movement, pihaknya melibatkan 2.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"(Peluncuran gerakan) ini kan sesuai dengan Hari Bumi, sesuai juga dengan ulang tahun Pegadaian yang ke-125. Jadi nanti pakaian hasil daur ulang ini kita kolaborasikan dengan UMKM binaan Pegadaian," jelas Eka di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Saat ini, kata dia, terdapat 12.000 mitra yang terkoneksi dalam Gade Preneur yang merupakan wadah bagi para pelaku UMKM. "Dari 12 ribu ini kita lakukan kurasi yang saat ini masuk dalam program pendampingan, kemudian kita pelatihan dan sebagainya, itu ada 2 ribu pelaku UMKM," ungkapnya.

"Dari 2 ribu pelaku (UMKM) ini nanti kita lihat mana mereka yang memang bisnisnya ini terkait dengan fesyen, mungkin jual baju dan sebagainya. Nanti rencananya kain hasil daur ulang ini akan kita berikan kepada mereka seperti itu," lanjutnya.

Eka menjelaskan program PURE Movement sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13, yakni perubahan iklim.

"Bahwa kita ingin juga hasilnya ini bermanfaat bagi lingkungan dan kita sudah mengukur, memang hasilnya dari hitungan kita, kalau 500 kg (kain) itu nanti akan dihasilkan CO2 equivalent itu 1,25 ton. Jadi sesuai dengan usia Pegadaian 125 tahun. Jadi memang bermanfaat bagi bumi gitu, seperti itu tujuannya ke sana," pungkasnya.

Sepanjang 2025, kinerja Pegadaian cukup mentereng. Laba bersih yang dibukukan mencapai Rp8,34 triliun, atau tumbuh 42,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Lonjakan cuan Pegadaian ditopang pendapatan usaha yang 'melompat' 131,86 persen, menjadi Rp89,58 triliun.

Di mana, kontributor pendapatan terbesar disumbang penjualan emas yang mencapai Rp61,56 triliun atau melonjak 239,77 persen dibandingkan realisasi 2024.

Sementara itu, pendapatan dari sewa modal dan administrasi memberikan kontribusi Rp27,14 triliun, ditambah pendapatan usaha lainnya Rp868,55 miliar.

Di sisi operasional, beban usaha mengalami peningkatan seiring ekspansi bisnis. Total beban usaha naik 153,72 persen secara tahunan menjadi Rp78,47 triliun. Peningkatan beban pokok terutama dari penjualan emas yang mencapai Rp59,16 triliun.