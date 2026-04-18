Lupakan Power Bank! Xiaomi Siapkan HP Menengah dengan Baterai 'Monster' 10.000mAh

Xiaomi nampaknya benar-benar ingin mengakhiri penderitaan para pengguna smartphone yang sering 'haus' daya. Pabrikan raksasa asal Negeri Tirai Bambu ini dikabarkan tengah menggarap sebuah proyek ambisius: menghadirkan ponsel kelas menengah namun dengan kapasitas baterai raksasa, mencapai 10.000mAh.

Kabar ini pertama kali ditiupkan oleh pembocor teknologi kenamaan, Digital Chat Station (DCS), sebagaimana dikutip dari Gizmochina, Sabtu (18/4/2026). Meski identitas resminya masih disimpan rapat, banyak analis meyakini perangkat ini akan lahir di bawah bendera Redmi—sub-merek Xiaomi yang memang dikenal hobi merusak harga pasar dengan spesifikasi 'gahar'.

Baterai Badak, Isi Daya Kilat

Angka 10.000mAh tentu bukan main-main. Kapasitas ini setara dengan dua kali lipat baterai ponsel standar saat ini. Namun, Xiaomi tidak membiarkan pengguna menunggu lama saat mengisi daya. Kabarnya, ponsel ini bakal dipersenjatai dengan teknologi pengisian cepat (fast charging) 100W.

Kombinasi ini jelas menjadi 'mimpi basah' bagi para penggila game atau pekerja lapangan yang butuh daya tahan ekstra tanpa harus repot menenteng power bank.

Spek Menengah Rasa 'Flagship'

Bukan hanya urusan baterai yang bikin geleng-geleng kepala. Dari sisi performa, dapur pacunya dikabarkan akan mengandalkan chipset Dimensity kelas menengah terbaru dari MediaTek. Untuk memberikan kesan mewah, Xiaomi disebut-sebut bakal meninggalkan material plastik dan beralih ke bingkai logam (metal frame).

Di sektor visual, mata pengguna akan dimanjakan dengan layar LTPS panel datar beresolusi 1,5K. Tak ketinggalan, refresh rate tinggi akan memastikan transisi layar berjalan mulus, baik untuk navigasi harian maupun kebutuhan multimedia.

Untuk urusan keamanan, Xiaomi membenamkan sensor sidik jari optik yang tertanam langsung di balik layar. Dan yang paling mengejutkan, sektor fotografi konon akan dipimpin oleh kamera utama dengan resolusi fantastis, 200MP.

Arena Pertempuran Baterai Jumbo

Xiaomi nampaknya tidak akan sendirian di arena ini. Tren ponsel dengan baterai 'monster' diprediksi akan menjadi babak baru persaingan industri smartphone global. Sejumlah kompetitor kakap seperti Honor, vivo, iQOO, hingga Huawei dikabarkan juga tengah menyiapkan amunisi serupa untuk menggempur pasar.

Namun, dengan basis penggemar setianya—Mi Fans—yang militan, langkah Xiaomi menghadirkan spesifikasi premium di harga kelas menengah ini dipastikan akan kembali mengguncang tatanan pasar.