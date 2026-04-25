Madrid Ditahan Imbang Betis, Kylian Mbappe Tumbang Cedera Hamstring

Kylian Mbappe dari Real Madrid memperhatikan pertandingan sepak bola Liga Spanyol, LaLiga EA Sports, antara Real Betis dan Real Madrid di stadion La Cartuja pada 24 April 2026, di Sevilla, Spanyol. (Foto: Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images)

Ukuran Font Kecil Besar

Kabar buruk menghampiri Real Madrid. Harapan Los Blancos untuk terus bersaing memperebutkan gelar juara Liga Spanyol (LaLiga) mendapat pukulan telak usai ditahan imbang 1-1 oleh Real Betis pada Jumat (24/4) waktu setempat. Situasi kian memburuk setelah penyerang andalan mereka, Kylian Mbappe, diduga mengalami cedera hamstring.

Bermain sebagai tim tamu di Stadion La Cartuja, Real Madrid sejatinya mampu unggul lebih dulu melalui aksi Vinicius Junior pada menit ke-17. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata harus buyar secara dramatis setelah bek Real Betis, Hector Bellerin, mencetak gol penyeimbang pada masa injury time (menit ke-94).

Hasil imbang ini membuat Real Madrid semakin tertinggal dalam perburuan gelar. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa kini terpaut delapan poin dari sang pemuncak klasemen, Barcelona, yang baru akan bertandang ke markas Getafe pada hari Sabtu (25/4).

Mbappe Minta Ditarik Keluar

Petaka bagi Madrid bertambah menjelang akhir babak kedua. Kylian Mbappe secara mengejutkan meminta untuk ditarik keluar lapangan pada menit ke-81. Bintang asal Prancis tersebut langsung berjalan menuju ruang ganti dan posisinya digantikan oleh Gonzalo Garcia.

"Saya tidak tahu pasti (apa yang terjadi pada Mbappe)," ujar pelatih Alvaro Arbeloa dalam konferensi pers usai pertandingan. "Dia merasakan beberapa ketidaknyamanan. Kami akan melihat bagaimana perkembangannya selama beberapa hari ke depan."

Menurut laporan dari sumber ESPN, indikasi awal menunjukkan bahwa penyerang berusia 27 tahun tersebut menderita ketegangan (strain) pada hamstring kaki kirinya.

Kehilangan Mbappe tentu menjadi kerugian besar. Ia telah mencetak 24 gol dalam 28 penampilannya di liga musim ini. Selain penting bagi klub, Mbappe juga diproyeksikan menjadi pemain kunci bagi Timnas Prancis di ajang Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 16 Juni mendatang melawan Senegal.

Kekecewaan Arbeloa Soal Penalti

Selain kehilangan dua poin krusial dan cederanya pemain bintang, Arbeloa juga meluapkan rasa frustrasinya terhadap kepemimpinan wasit. Sang pelatih menilai Real Madrid seharusnya mendapat hadiah penalti ketika tembakan Brahim Diaz dari jarak dekat terlihat diblok oleh tangan bek Ricardo Rodriguez.

"Itu adalah penalti yang jelas, dengan lengan yang terentang," kecam Arbeloa. "Tidak ada lagi yang perlu dilihat, itu sangat jelas. Keputusan-keputusan seperti ini sangat memengaruhi hasil pertandingan."

Hasil imbang di La Cartuja ini semakin memperpanjang tren negatif Real Madrid. Tim ibu kota Spanyol itu tercatat hanya mampu meraih satu kemenangan dari enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Kini, Los Blancos harus segera berbenah karena mereka dijadwalkan akan bertandang ke markas Espanyol pada 3 Mei, sebelum melakoni partai hidup mati di laga El Clasico melawan Barcelona sepekan kemudian.