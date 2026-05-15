Madrid Semakin Dekat dengan Mourinho, the Special One Meningkatkan Daya Saing

Pelatih Benfica Jose Mourinho dikabarkan menjadi kandidat utama Real Madrid untuk menggantikan Álvaro Arbeloa musim depan.. (Foto: AP)

Ukuran Font Kecil Besar

Teka-teki siapa pelatih baru Real Madrid musim depan sudah semakin jelas.

El Real menunjukkan minat serius terhadap Jose Mourinho, pelatih yang pernah sukses bersama Real Madrid.

El Real ingin melakukan perubahan di kursi pelatih usai gagal total di musim ini. Madrid menutup musim tanpa gelar di bawah asuhan Alvaro Arbeloa yang statusnya hanya pelatih sementara.

Nama Mourinho bahkan sudah disinggung sang presiden klub, Florentino Perez. Perez menyebut Mourinho bisa meningkatkan daya saing Real Madrid di Eropa dan juga La Liga.

"Saya menyukai semua pelatih. Mourinho pernah bersama kami dan dia meningkatkan daya saing kami. Setelah masa jabatannya di sana, kami memenangkan enam Liga Champions dalam sepuluh tahun," ujar Perez dikutip dari Football Espana.

Selain itu, ruang ganti Madrid juga tak kondusif. Isu konflik antar pemain Los Blancos banyak bermunculan hingga puncaknya Aurelien Tchouameni dilaporkan memukul Federico Valverde usai latihan.

Mourinho dinilai punya kapasitas untuk mengatasi sejumlah masalah Madrid ini. Ia juga bukan sosok asing untuk Madrid karena pernah melatih klub ini pada rentang 2010-2013. Ia membawa Los Blancos meraih satu gelar LaLiga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol.

Mourinho saat ini masih berstatus sebagai pelatih Benfica. Madrid tampaknya harus membayar kompensasi ke Benfica jika mendatangkan pria asal Portugal tersebut.