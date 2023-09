Magister Raffaello, Pameran Seni Digital dengan Enam Tema Berbeda

HE Benedetto Latteri Duta Besar Italia untuk Republik Indonesia resmi membuka Magister Raffaello, sebuah pameran seni video yang bertempat di Ciputra Artpreneur Gallery, Jakarta.

Dipersembahkan oleh Magister Art dan dikuratori oleh Arch. Claudio Strinati, seorang pakar seni, lukisan, dan patung era Renaissance, pameran ini menampilkan sejumlah mahakarya Maestro Raphael dan akan dibuka untuk umum mulai tanggal 25 Februari hingga 31 Maret 2022.

Pameran ini terbagi dalam enam tema yaitu Intro-Identity, Inhabiting Spaces, Finding Balance, Portraits: Sacred and Profane Subjects, The Papal Apartments, dan Utopia and Power yang menampilkan 50 karya.

“Kami sangat bangga dapat mempersembahkan mahakarya Maestro Raphael kepada para pecinta seni di Indonesia. Raphael merupakan seorang seniman dengan bakat luar biasa dan salah satu tokoh ternama pada era Renaissance," kata Duta Besar Benedetto Latteri dalam temu media virtual, ditulis di Jakarta, Minggu, (27/02/2022).

Karya-karyanya mencerminkan perjalanan, pemandangan, dan kisah indah yang dilihat dan dialami oleh Maestro Raphael. Lukisannya sarat akan nilai filsafat, teologi, arsitektur, dan sains yang dapat kita pahami dan nikmati bahkan 500 tahun setelah kematian Maestro Raphael.

Duta Besar Benedetto Latteri menambahkan, pameran seni ini sebelumnya sudah diselenggarakan di Vietnam, Austria, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan dan mencatat hingga 50.000 pengunjung secara global.

"Kini, Magister Raffaello hadir di Indonesia sebagai negara ke delapan di Asia dalam tur global. Pameran ini merupakan kegiatan yang besar guna memperkuat hubungan diplomatik bilateral antara Republik Italia dan Republik Indonesia," tambahnya.

Mrs. Maria Battaglia, Director, Italian Cultural Institute in Jakarta, menjelaskan, pameran ini menceritakan sebuah kisah bak sebuah novel yang menampilkan enam karya seni dan menjadi tonggak penting dalam era Renaissance.

Pameran ini terdiri dari enam ruang khusus di mana pengunjung dapat mempelajari berbagai peristiwa bersejarah dan menjelajahi berbagai tempat di mana Raphael menetap, bekerja, dan mengenal dunianya melalui karya lukisan.

"Dalam pameran ini, kami menampilkan pula karya seni yang diciptakan oleh seniman, penulis, dan filsuf lain yang terinspirasi oleh mahakarya Raphael. Semua seniman, penulis, dan filsuf dalam pameran ini bak karakter dalam panggung teater yang membentuk sebuah kisah yang padu," papar Maria.

Pameran ini menyoroti berbagai elemen utama dalam perkembangan kepribadian Raphael serta aspek universal dari pengalaman manusia pada umumnya.

Rina Ciputra Sastrawinata, President Director, Ciputra Artpreneur, mengatakan, Ciputra Artpreneur Gallery dirancang sedemikian rupa agar menjadi tempat bertemunya para pecinta seni di Indonesia dan mempopulerkan Jakarta sebagai destinasi untuk menikmati seni dan budaya kelas dunia.

"Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan bagi Ciputra Artpreneur Gallery untuk menjadi tuan rumah Magister Raffaello, sebuah pameran seni video kelas dunia yang akan menginspirasi para pecinta seni Indonesia," ujar Rina.