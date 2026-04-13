Maguire Absen Lawan Leeds, Siapa Pendamping Leny Yoro?

Kabar buruk menghampiri Manchester United menjelang laga krusial melawan Leeds United di Old Trafford, Senin malam. Lini pertahanan The Reds dipastikan pincang setelah sang tembok kokoh, Harry Maguire, harus menepi akibat kartu merah dramatis saat laga imbang 2-2 melawan Bournemouth pekan lalu.

Absennya Maguire menjadi lubang besar bagi strategi Michael Carrick. Maklum, bek senior ini adalah "pemain kesayangan" sang pelatih dengan catatan selalu menjadi starter dalam 10 pertandingan terakhir. Kini, publik bertanya-tanya: siapa yang paling layak berdiri di jantung pertahanan menemani Leny Yoro?

Kembalinya Sang "Tukang Jagal"

Opsi paling masuk akal adalah Lisandro Martinez. Pemenang Piala Dunia ini dikabarkan telah pulih dari cedera betis yang sempat membuatnya absen cukup lama. Carrick sendiri memberi sinyal positif bahwa Martinez siap bertempur. Jika fit, duet Yoro-Martinez akan menjadi kombinasi kecepatan dan ketangguhan mental yang sangat dinantikan suporter.

Perjudian dengan Ayden Heaven

Namun, ada kejutan yang mungkin terjadi. Legenda United, Wes Brown, justru menjagokan pemain muda berusia 19 tahun, Ayden Heaven. Pemain ini dianggap sebagai bintang masa depan setelah performa heroiknya menutup lubang yang ditinggalkan Maguire saat melawan Bournemouth. Memainkan Heaven bersama Yoro akan menjadi duet "darah muda" yang sangat berisiko namun menjanjikan.

Prediksi Perubahan Lainnya

Tak hanya di lini belakang, Wes Brown juga memprediksi adanya perombakan di sektor depan. Benjamin Sesko diperkirakan akan turun sejak menit awal menggantikan Amad Diallo untuk memberikan daya dobrak lebih maksimal.

Dengan absennya Matthijs de Ligt yang masih berkutat dengan cedera punggung, pilihan Carrick kini sangat terbatas. Apakah ia akan memilih pengalaman Martinez atau keberanian Ayden Heaven?

Satu yang pasti, ban kapten akan kembali bertumpu pada Bruno Fernandes yang diharapkan mampu menginspirasi tim demi mengamankan tiga poin di hadapan publik sendiri.