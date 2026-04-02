Mahalnya Avtur Ancam Maskapai Tutup, Pengamat: Hitung Ulang Kebijakan Tarif

Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut maskapai penerbangan menghadapi tantangan besar akibat kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang mencapai 72–80 persen. Padahal, belanja avtur berkontribusi signifikan terhadap biaya operasional maskapai.

Dikutip dari akun media sosial X (dulu Twitter) miliknya, @AlvinLie, Kamis (2/4/2026), ia menyertakan daftar harga avtur Pertamina di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Tangerang, Banten.

Untuk penerbangan domestik, harga avtur periode 1–31 Maret 2026 sebesar Rp13.656,52 per liter. Sementara pada periode 1–30 April 2026, harga melonjak 72,45 persen menjadi Rp23.551,08 per liter.

Sedangkan untuk penerbangan internasional, harga avtur periode 1–31 Maret 2026 dipatok sebesar US$0,742 per liter. Pada periode 1–30 April 2026, harga naik 80,32 persen menjadi US$1,338 per liter.

“Akibatnya, biaya operasi maskapai mengalami kenaikan 25 sampai dengan 35 persen, bergantung pada model bisnis maskapai,” tulis Alvin.

Mantan anggota Ombudsman RI (ORI) itu menegaskan bahwa lonjakan biaya avtur menjadi beban berat yang sulit dihindari maskapai. Menurut dia, hanya ada dua pilihan yang sama-sama pahit.

“Harga tiket naik sesuai kenaikan biaya operasi atau berhenti operasi (maskapai),” tandasnya.

Untuk itu, Alvin mendorong pemerintah segera turun tangan mencari solusi. Salah satunya dengan menyesuaikan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat agar lebih realistis, namun tetap mempertimbangkan dinamika global dan daya beli masyarakat.

“Jika harga tiket tidak diizinkan naik setara dengan kenaikan biaya operasional, maskapai tidak akan mampu membiayai operasinya dan terpaksa berhenti sementara,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Angkutan Penerbangan Indonesia (APJAPI) ini menilai TBA yang berlaku saat ini sudah tidak relevan. Usianya pun hampir tujuh tahun, sementara berbagai asumsi yang digunakan sudah jauh berubah.

TBA yang digunakan saat ini mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dibandingkan kondisi saat ini, harga avtur dan nilai tukar (kurs) rupiah telah mengalami perubahan signifikan. Selain itu, perhitungan TBA masih menggunakan pendekatan jarak semata tanpa mempertimbangkan faktor lain yang lebih mencerminkan kondisi operasional.

Karena itu, kebijakan tarif dinilai perlu dihitung ulang agar lebih sesuai dengan kondisi terkini.