Mahasiswa-Ojol Terlibat Bentrok saat Peringatan April Makassar Berdarah, Ini Kronologinya

Pengemudi Ojol terlibat bentrokan dengan mahasiswa saat peringatan Amara di Kota Makassar di depan Kampus UMI Makassar, Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (24/4/2026). (Foto: inilahsulsel/Wahyu Susanto)

Ratusan pengemudi Ojek Online (Ojol) terlibat bentrokan dengan mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Bentrokan terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Jumat malam (24/4/2026).

Bentrokan tersebut diduga dipicu mahasiswa yang memblokade jalan Urip Sumoharjo hingga malam. Aksi blokade jalan ini berlangsung sejak sore saat mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar memperingati tiga dekade April Makassar Berdarah (Amarah).

Akibatnya, kemacetan panjang terjadi di Jalan Urip Sumoharjo selama beberapa jam. Sejumlah pengendara memilih mencari jalur alternatif terutama kendaraan roda dua.

Sementara mobil harus tertahan hingga menunggu blokade jalan kembali dibuka oleh mahasiswa. Namun, keributan mulai pecah setelah seorang pengemudi Ojol menembus blokade jalan.

Saat menerobos blokade, terjadi adu mulut hingga pengemudi Ojol tersebut diduga terkena pukulan. Informasi terkait pemukulan tersebut langsung beredar luas di kalangan Ojol.

Tak butuh waktu lama, sekitar ratusan pengemudi Ojol menyerang mahasiswa hingga bentrokan pecah. Aksi saling serang terjadi dari kedua kubu hingga massa Ojol mampu memukul mundur mahasiswa.

Banyak di antara mahasiswa melarikan diri m ke dalam kampus UMI Makassar. Akibat bentrokan ini, sejumlah fasilitas kampus UMI Makassar juga dirusak.

Kapolrestabes Kombes Pol. Arya Perdana membenarkan, pemicu bentrokan karena adanya gesekan antara pengemudi Ojol dan mahasiswa. Ia turut membenarkan bawah pengemudi Ojol tersebut hendak menerobos blokade mahasiswa saat membawa penumpang.

"Karena terlalu lama jalan ditutup sehingga ada Ojol yang bersinggungan dengan mahasiswa. Sehingga ada bentrok sedikit dengan Ojol," jelas Arya kepada wartawan.

Meski begitu lanjut dia, situasi di Jalan Urip Sumoharjo telah kondusif. Para pengemudi Ojol juga perlahan-lahan meninggalkan lokasi pasca bentrokan.

"Ini rekan-rekan Ojol sudah keluar dan kami masih mengamankan adik-adik mahasiswa ke dalam. Situasi sudah kondusif, jalan sudah terbuka, sudah lancar," jelas dia.