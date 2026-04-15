Mahasiswi UBL Mengaku Dilecehkan Dosen, Awalnya Diajak Pacaran

Seorang mahasiswi Universitas Budi Luhur (UBL), Pesanggrahan, Jakarta Selatan mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual oleh dosen di lingkungan kampusnya.

Korban berinisial ARN itu telah melaporkan pelaku berinisial Y (48) ke Polda Metro Jaya yang selanjutnya ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO).

"Benar, laporan tersebut sudah kami terima di SPKT Polda Metro Jaya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelecehan seksual terjadi sejak Mei 202, ketika itu korban diajak berpacaran oleh pelaku. Pelaku diduga melancarkan aksinya di area kampus yang terletak di kawasan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jaksel.

Dugaan sementara, pelaku merangkul hingga mengenai bagian sensitif tubuh korban, bahkan tangan pelaku sempat masuk ke dalam pakaian korban. Aksi bejat pelaku sempat beberapa kali terjadi hingga Maret 2022.

Atas laporan yang disampaikan korban, pelaku terancam Pasal 414 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 6 huruf b dan c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, menghormati proses yang sedang berjalan, dan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional berdasarkan alat bukti," pungkas Budher, sapaan akrab Kabid Humas Polda Metro Jaya.