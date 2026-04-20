Majukan Ekonomi Kerakyatan, PKB Dorong RUU Koperasi Bersih dari Kepentingan Politik dan Golongan

Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan menegaskan, pentingnya penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi (Perkoperasian) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 agar benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik, golongan, apalagi individu.

Ia mengingatkan proses legislasi harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah dan jati diri koperasi di Indonesia.

“Pembahasan RUU ini jangan sampai sarat kepentingan politik dan golongan. Kalau kita ingin bersatu di Komisi VI DPR, mari letakkan ini untuk kepentingan bangsa,” tegas politikus PKB itu dalam rapat pembahasan RUU Perkoperasian di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, selama ini definisi dan jati diri koperasi masih kabur, bahkan cenderung tidak memiliki batas yang jelas jika dibandingkan dengan badan usaha lain seperti perseroan terbatas (PT). Kondisi ini membuat praktik koperasi di Indonesia banyak menyimpang dari prinsip dasarnya.

“Selama ini batasan antara koperasi dan perusahaan biasa tidak jelas. Akibatnya, praktik koperasi belakangan ini mirip dengan perseroan (PT). Ini yang harus kita luruskan,” ujarnya.

Ia menekankan, koperasi harus kembali pada prinsip utamanya, yakni berbasis anggota. Karena itu, diperlukan penegasan ulang terkait definisi, asas, dan tujuan koperasi dalam pembahasan RUU Perkoperasian.

Selain itu, Nasim mendorong penataan ulang struktur dan jenis koperasi, termasuk kejelasan peran koperasi primer, sekunder, hingga induk koperasi. Selama ini, ekosistem koperasi dinilai belum terintegrasi dengan baik dan masih lemah dalam membangun skala usaha yang lebih besar.

Di sisi lain, ia menyoroti persoalan klasik yang terus membayangi koperasi di Tanah Air, yakni keterbatasan permodalan. Banyak koperasi kesulitan mengakses sumber pendanaan, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.

“Pengaturan modal pokok, modal wajib, dan sumber pendanaan lain harus diperjelas. Jangan sampai koperasi terus hidup dalam keterbatasan akses modal,” katanya.

Nasim juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan koperasi yang belum ditopang kelembagaan yang kuat. Ia mengusulkan adanya mekanisme pengawasan yang lebih tegas, seperti peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor perbankan.

Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya modernisasi tata kelola koperasi, termasuk langkah restrukturisasi, penyelesaian koperasi bermasalah, serta penguatan peran pemerintah dalam pembinaan.

“Perlu literasi dan pendidikan koperasi yang mumpuni. Itu harus menjadi prioritas agar masyarakat memahami esensi koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional,” imbuhnya.

Dalam aspek penegakan hukum, Nasim menilai sanksi terhadap berbagai penyelewengan di koperasi masih lemah sehingga belum menimbulkan efek jera. Karena itu, RUU Perkoperasian perlu memuat sanksi yang lebih tegas, baik administratif maupun pidana.

“Penegasan sanksi ini penting agar koperasi tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai prinsipnya,” ujarnya.

Legislator asal Jawa Timur itu juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk terkait Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dinilai belum memiliki kejelasan pertanggungjawaban.

Ia menegaskan pembahasan RUU Perkoperasian harus menjadi momentum reformasi besar bagi sektor koperasi di Indonesia. Diperlukan satu visi bersama untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

“Ini saatnya kita serius membangun koperasi ke depan. Satu visi, satu arah, untuk kepentingan bangsa,” tutup Nasim.