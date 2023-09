BCF Kerja Sama dengan GHSC Pimpinan Tony Blair untuk Majukan Kepemimpinan RI

Bakrie Center Foundation (BCF) bergabung menjadi mitra strategis Global Health Security Consortium (GHSC) dan B20 Indonesia untuk menghadapi pandemi dan membentuk global health legacy. Kolaborasi ini diluncurkan setelah B20 Inception Meeting pada 27-28 Januari 2022.

“Pada kesempatan tersebut, Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pandemi harus dilihat bukan hanya sebagai masalah tapi juga ada peluang. Ada tiga peluang utama yaitu: transisi menuju green economy, trend digital economy yang makin pesat, dan reformasi arsitektur kesehatan global yang lebih responsif menghadapi pandemi. Yang terakhir, ini menjadi konsen BCF dan GHSC,” kata Founder BCF Anindya Bakrie, dalam keterangannya, Sabtu (12/2/2022).

GHSC adalah sebuah konsorsium yang terdiri dari tiga institusi terkemuka di bidang kesehatan global yang dipimpin mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. GHSC adalah kemitraan yang terdiri dari Tony Blair Institute for Global Change, Lawrence J Ellison Institute for Transformative Medicine, dan kelompok periset dari University of Oxford.

GHSC bersifat independen dan memiliki keahlian di bidang politik, sains, dan medis yang bertujuan untuk mendukung para pemimpin dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 secepat mungkin dan bersiap menghadapi berbagai tantangan kesehatan global di masa depan. Kelompok ini akan berkontribusi dalam perancangan berbagai kebijakan strategis dalam agenda kesehatan global.

Anindya menjelaskan, kolaborasi antara GHSC, B20 Indonesia, dan BCF akan berfokus pada tiga pilar kunci kebijakan. Pertama memperluas akses vaksinasi bagi masyarakat global, baik vaksin COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Kedua early monitoring dan early detection mutasi dan varian penyakit baru berbasis genomic sequencing, dan ketiga kemitraan riset dan investasi ilmu hayati antara negara-negara Global North dan Global South.

“Dukungan BCF untuk menjadi mitra strategis ini adalah bagian dari komitmen Bakrie Group, dalam perayaan ulang tahun ke-80 pada tahun 2022, untuk memulai babak baru perusahaan yang berorientasi 3C, Climate, COVID-19, dan capital trends,” jelas Anindya.

Peran BCF sebagai mitra strategis GHSC dan B20 Indonesia, lanjut Anindya, juga merupakan langkah konkret tindak lanjut kunjungannya bersama delegasi Kadin Indonesia ke Inggris Raya pada Oktober 2021. Saat itu, rombongan bertemu dengan Tony Blair dan John Bell dan berdiskusi mengenai kerja sama strategis di bidang kesehatan.

“Kemudian Sir Tony Blair juga melakukan kunjungan balasan ke Indonesia pada bulan November 2021 dalam rangka konsolidasi kerja sama di bidang kesehatan global yang didukung oleh BCF ini,” ujar Anindya.

Kolaborasi tersebut akan dibawa dalam KTT G20 yang akan digelar tahun ini, yang Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah dan presidennya. Dalam acara yang akan diselenggarakan di Jakarta, Bali, dan beberapa kota-kota lainnya pada November 2022 itu, Kadin Indonesia ditunjuk sebagai organisasi penyelenggara B20 yang merupakan forum dialog antara G20 dan komunitas bisnis internasional.

B20 Indonesia yang bertema “Advancing innovative, inclusive and collaborative growth” telah dimulai secara formal dan publik dengan meeting pendahuluan atau B20 Inception Meeting yang digelar pada 27-28 Januari lalu.

“BCF akan mendukung kemitraan GHSC dan B20 Indonesia dalam kerja sama di bidang pembentukan kerangka rekomendasi kebijakan-kebijakan peningkatan arsitektur kesehatan dunia sebagai faktor penting untuk mendukung pemulihan yang bersifat inklusif dan kolaboratif dari wabah Covid-19,” tandas Anindya yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia ini.