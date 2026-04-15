10 Makanan yang Mudah Dibuat untuk Dijual, Dijamin Laris

Rabu, 15 April 2026 - 15:00 WIB

Rabu, 15 April 2026 - 15:00 WIB

Untuk memulai usaha, selain modal, kamu harus tahu produk apa yang ingin dijual. Bagi pemula, produk yang bisa dicoba untuk pertama kali berjualan bisa berupa makanan.

Tidak harus membuat konsep restoran mewah bintang 5, kamu bisa memulainya dengan berjualan jajanan pasaran atau makanan rumahan.

Bila dijalankan dengan baik, bisnis sederhana ini bisa berkembang dan bisa memberi penghasilan yang stabil.

Ide Makanan yang Mudah Dibuat untuk Dijual

1. Salad Buah

Makanan manis seperti salad buah bisa menjadi hidangan tepat bagi pemula yang baru belajar usaha untuk pertama kalinya.

Cara pembuatannya tidak sulit dan tidak membutuhkan waktu lama. Sementara untuk segmen pasarnya sangat luas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Estimasi modal yang dibutuhkan berkisar Rp150.000 hingga Rp200.000 untuk membuat 15 porsi salad buah berukuran sedang.

Untuk harga jualnya sendiri berkisar Rp15.000 hingga Rp25.000 per cup, tergantung segmen pasar.

Bagi yang tertarik, berikut adalah resep sederhana membuat salad buah yang bisa diikuti:

Potong buah musiman (melon, pepaya, semangka, buah naga)

Campur saus mayones, kental manis, dan sedikit perasan jeruk nipis.

Tuang ke atas buah dan beri parutan keju.

2. Makaroni Telur

Merupakan jajanan legendaris yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang gurih dan harganya yang terjangkau.

Makanan ini sangat cocok sekali dijual di area sekolah, kampus, atau pasar malam, karena proses pembuatannya hanya memakan waktu hitungan menit.

Modal yang dibutuhkan sangat murah meriah, sekitar Rp50.000 hingga Rp70.000 saja, sudah bisa membuat puluhan porsi makaroni telur.

Harga jualnya sendiri di antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per porsi.

Berikut adalah resep sederhana untuk membuat makaroni telur yang bisa dijual”

Rebus 100g makaroni hingga kenyal, lalu tiriskan.

Kocok 1-2 telur dengan garam dan kaldu bubuk, lalu tuang ke atas makaroni.

Adu telur dan makaroni secara merata hingga matang.

Tambahkan bumbu tabur (balado/keju) dan sajikan sesuai pesanan.

3. Sandwich Telur / Burger

Sandwich telur atau burger menjadi salah satu makanan yang mudah dibuat dan bisa dijual karena bisa menjadi alternatif makanan berat yang lebih ringkas.

Modal yang dibutuhkan berkisar Rp150.000 untuk membeli roti, daging, dan sayur, untuk ±10 porsi.

Harga jualnya sendiri bisa disesuaikan dengan penggunaan bahan-bahan, berkisar di angka Rp12.000 hingga Rp20.000 per buah.

Berikut adalah resep sandwich telur sederhana yang bisa dibuat:

Panggan roti tawar atau bun dengan sedikit mentega.

Isi dengan telur mata sapi atau patty siap saji.

Tambahkan selada, irisan tomat, saus sambal, dan mayones.

Hidangan siap disajikan.

4. Spaghetti Brulee

Makanan favorit anak-anak karena terkesan mewah dan cita rasanya yang lezat berkat saus keju panggan di atasnya.

Estimasi modal untuk berjualan makanan ini cukup besar, sekitar Rp200.000, tetapi sudah bisa membuat 10-12 loyang alumunium kecil. Per porsinya bisa dijual di rentang harga Rp25.000 hingga Rp40.000.

Berikut adalah resep sederhana membuat spaghetti brulee:

Rebus spaghetti,

Campur dengan saus bolognese instan dan tumisan daging cincang,

Masukkan ke wadah alumunium.

Siram dengan saus putih (campuran margarin, terigu, susu cair, dan keju).

Panggang hingga bagian atas kecoklatan.

5. Rice Bowl Ayam Teriyaki

Makanan ala Jepang Rice Bowl Ayam Teriyaki banyak diminati orang karena menawarkan makan siang yang praktis dan terlihat bersih.

Prospeknya sangat menjanjikan, jika menyasar karyawan kantor atau mahasiswa melalui aplikasi ojek online.

Modal yang dibutuhkan berkisar Rp200.000 untuk membuat 10-15 porsi. Harga jualnya sendiri berkisar Rp18.000 hingga Rp30.000 per bowl.

Berikut resep sederhananya:

Tumis bawang bombay dan daging ayam potong dadu.

Tambahkan saus teriyaki instan, sedikit air, dan bumbui sesuai selera.

Sajikan di atas nasi hangat dalam bowl, beri taburan biji wijen di atasnya.

6 Roti Goreng Isi Coklat/Keju

Camilan yang satu ini sudah sangat akrab di lidah orang Indonesia. Dipadukan dengan rasa-rasa kekinian seperti coklat dan keju, dijamin, makanan ini bisa laris di pasaran.

Modal yang dibutuhkan sangat murah meriah, sekitar Rp60.000 hingga Rp90.000 untuk 20 porsi. Harga jualnya sendiri berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per buah.

Resep sederhana roti goreng isi:

Gilas roti tawar hingga tipis, isi dengan coklat batang atau keju.

Lipat dan rekatkan pinggirannya dengan air/telur.

Celupkan ke kocokan telur, balur dengan tepung roti dan goreng hingga keemasan.

7. Crepes Rumahan

Crepes adalah jajanan manis kekinian yang cukup populer di kalangan anak muda karena rasanya yang lezat dan aromanya yang harum saat dimasak.

Dengan modal Rp100.000 saja, bisa digunakan untuk membuat puluhan crepes dengan aneka rasa. Harga jualnya bisa mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per buah, tergantung jenis toppingnya.

Berikut adalah resep sederhana crepes:

Campur tepung terigu, telur, susu cair, dan sedikit gula hingga cair merata.

Tuang tipis ke teflon panas yang dioles margarin.

Beri topping messes, keju, atau pisang, dan lipat saat pinggirannya mulai garing dan kecoklatan.

8. Dimsum Ayam

Hidangan yang disajikan secara hangat ini menjadi jajanan kekinian favorit semua kalangan dan ramai dicari banyak orang.

Dengan modal berkisar Rp150.000 hingga Rp250.000 saja, kamu bisa membuat puluhan butir dimsum yang dijual di rentang harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per butir.

Cara pembuatannya cukup sederhana, kamu bisa ikuti resep berikut ini:

Haluskan daging ayam dan udang, lalu campur dengan tepung tapioka, bawang putih, garam, dan kecap asin.

Bungkus dengan kulit dimsum siap pakai dan beri parutan wortel di atasnya.

Kukus selama 20 menit dan dimsum siap disajikan.

9. Nasi Goreng/Mie Goreng

Merupakan menu “penyelamat” yang paling stabil penjualannya di Indonesia karena selalu dicari untuk sarapan maupun makan malam.

Modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis nasi goreng juga cukup murah, sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk membuat 10-20 porsi nasi goreng, yang bisa dijual di rentang harga Rp12.000 hingga Rp25.000 per porsi.

Proses pembuatannya cukup sederhana, kamu bisa mengikutinya dengan resep berikut ini:

Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai.

Masukkan nasi atau mie yang sudah direbus, tambahkan kecap manis, garam, dan kaldu bubuk.

Aduk rata dengan telur orak-arik dan irisan kol/sawi, lalu sajikan.

10. Ayam Goreng Tepung

Ayam goreng tepung adalah menu sejuta umat yang tidak pernah sepi pembeli karena cocok dijadikan lauk maupun camilan.

Dengan racikan tepung yang tepat, dijamin makanan ini akan laris manis di pasaran.

Modal yang dibutuhkan berkisar Rp150.000 hingga Rp250.000 untuk 20-30 potong ayam. Harga jualnya sendiri bisa di rentang Rp8.000 hingga Rp15.000 per potong.

Berikut adalah resep sederhana untuk membuat ayam goreng tepung: