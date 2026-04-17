Makassar Bersiap Hadapi Kemarau Ekstrem, 7 Posko Damkar Diaktifkan dan 60 Armada Disiagakan

Damkar Makassar menyiapkan puluhan armada guna menghadapi potensi kebakaran saat kemarau. (Foto: Damkarmat Pemkot Makassar)

Ukuran Font Kecil Besar

Wilayah Makassar mulai memasuki fase peralihan menuju musim kemarau. Kondisi ini dipicu fenomena El Nino yang membuat cuaca panas datang lebih awal.

Sejak April, suhu udara di Makassar mulai terasa meningkat. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut hingga puncak kemarau pada Agustus sampai September 2026.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan mengaktifkan tujuh posko siaga di berbagai wilayah.

"Fokus utama kami selama musim kemarau adalah dua hal, yaitu potensi kebakaran dan kekeringan. Untuk itu, kami membentuk posko khusus guna memastikan respons cepat terhadap kondisi darurat," ungkap Kepala Dinas Damkarmat Makassar, Fadli Wellang melalui keterangan pers, Jumat (17/4/2026).

Posko yang disiapkan terdiri dari satu posko induk di Jalan Ratulangi dan enam posko pendukung yang tersebar di Akarena, Ujung Tanah, KIMA, Tamalanrea, Todopuli, dan Manggala.

Kepala Dinas Damkarmat Kota Makassar, Fadli Wellang, saat memberikan keterangan terkait kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. (Foto: Damkarmat Pemkot Makassar).

Selain penanganan kebakaran, Damkarmat juga akan membantu distribusi air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.

Sejumlah wilayah yang diantisipasi terdampak kekeringan antara lain Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang. Distribusi air akan dilakukan menggunakan armada yang tersedia.

"Namun demikian, sebagian armada tetap disiagakan untuk penanganan kebakaran," jelas Fadli.

Saat ini, Damkarmat Makassar memiliki sekitar 60 unit armada yang disebar di berbagai posko. Armada tersebut akan dioptimalkan untuk menghadapi potensi kebakaran sekaligus mendukung penyaluran air bersih.

Fadli juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Ia menyoroti risiko kebakaran di lahan kering yang mudah tersulut api.

"Terutama jika terdapat sumber api seperti puntung rokok atau pembakaran sampah. Ini yang sering menjadi pemicu kebakaran di musim kemarau," tegasnya.

Ia turut meminta peran aparat wilayah hingga tingkat RT/RW untuk memperketat pengawasan di area rawan kebakaran sebagai upaya pencegahan dini.