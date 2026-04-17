MAKI Pernah Laporkan Hery Susanto, Bos ORI yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Rekomendasi Tambang

Penahanan Ketua Ombudsman RI (ORI), Hery Susanto (HS), oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan suap rekomendasi sektor pertambangan, sungguh mengejutkan publik. Potret buram lembaga pengawas pelayanan publik. Dan, Komisi II DPR ikut disorot. Lho, kok bisa?

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengaku kaget sekaligus miris atas penetapan HS sebagai tersangka oleh Kejagung.

Namun demikian, pria yang akrab disapa Mas Boy itu juga mengaku tidak sepenuhnya terkejut. Pasalnya, ia telah menerima banyak laporan negatif terkait sosok HS, yang merupakan mantan pengurus KAHMI.

"Informasi buruknya kinerja HS telah saya dapatkan dari seorang anggota Komisioner ORI periode 2016–2021 dan 2021–2026. Dia telah berusaha memberikan masukan kepada panitia seleksi (pansel) dan Komisi II DPR untuk menggugurkan HS, namun gagal. Bahkan, HS lolos dan diangkat menjadi Ketua ORI," ujar Mas Boy kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Mas Boy mengaku turut memberikan masukan kepada pansel ORI pada Oktober 2025. Namun, masukan tersebut diabaikan.

"Sebelum masuk ORI, HS aktif di LSM BPJS Watch. Namun setelah masuk ORI pada periode 2021–2026, integritasnya mudah luntur. Ini sudah diketahui internal ORI. Mestinya mudah bagi pansel dan Komisi II DPR melacak kinerja buruk HS selama menjabat komisioner ORI pada 2021–2026. Mestinya HS gugur," imbuh pria kelahiran Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) itu.

Diduga HS memiliki jaringan kuat, baik di pansel maupun Komisi II DPR, mengingat latar belakangnya sebagai mantan pimpinan organisasi kemasyarakatan yang cukup besar dan mengakar. Banyak politikus yang besar dari ormas tersebut.

"Semua ini tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian pansel serta Komisi II DPR yang meloloskan HS sebagai Ketua ORI. Padahal, rekam jejaknya selama menjabat komisioner ORI sangat buruk, karena permohonan rekomendasi atas perkara yang benar-benar terjadi maladministrasi tidak dilayani, diduga karena tidak adanya uang pelicin atau gratifikasi," ungkap Mas Boy.

DPR Minta Maaf

Atas kasus ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas keputusan memilih kembali HS sebagai anggota ORI periode 2026–2031, bahkan menunjuknya sebagai ketua.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin.

"Kalau memang ada yang salah dari kami Komisi II dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami minta maaf kepada publik, termasuk ketika kami melakukan fit and proper test pada saat yang bersangkutan akan kami pilih kembali," kata Zulfikar di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Politikus Partai Golkar itu mengaku tidak mengetahui adanya indikasi masalah hukum yang menyeret HS saat proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) berlangsung.

Ia menambahkan, Komisi II DPR sepenuhnya mempercayai nama-nama calon anggota Ombudsman RI yang diserahkan oleh Tim Seleksi (Timsel) sebelum masuk tahap uji kelayakan.

"Tentu Timsel sudah bekerja dengan baik saat itu, transparan dan objektif. Sehingga ketika menghasilkan 18 nama yang dibawa ke DPR, kami berasumsi bahwa itulah yang terbaik," ujarnya.