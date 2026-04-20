Makin "Go Public", Ardhito Bagikan Momen Mesra dengan Davina Karamoy

Ukuran Font Kecil Besar

Penyanyi Ardhito Pramono kini semakin "go public" atau secara terbuka membagikan berbagai momen kemesraan dengan pasangannya, Davina Karamoy.

Setelah sebelumnya sempat terciduk dalam momen pegangan tangan di bioskop, kali ini melalui Instagram pribadinya, Ardhito mengunggah foto dan sebuah video yang menunjukkan kebersamaannya dengan Davina.

Untuk mengabadikan momen ini, Ardhito sempat menyematkan caption singkat yang cukup manis. "Minggu di Kota Tua," tulis Ardhito diakhiri dengan emoticon hati berwarna ungu, dikutip Senin (20/4/2026).

Pada slide foto pertama, terlihat Davina sedang berpose sendirian menghadap ke kamera sambil tersenyum. Slide foto kedua, seolah diambil secara candid, menampilkan aktris tersebut sedang mengabadikan sebuah momen menggunakan sebuah kamera kecil.

Sementara itu, pada slide terakhir yang berupa video momen kemesraan mereka, Ardhito dan Davina awalnya berjalan bergandengan yang dilanjut dengan pose pemain Ipar Adalah Maut tersebut mempraktikkan adegan berdansa dengan Ardhito.

Tak sampai di situ, Davina kemudian memeluk Ardhito sambi saling mencium pipi, yang diakhiri dengan momen berpelukan erat keduanya.

Skandal Ardhito Pramono

Nama penyanyi Ardhito Pramono kembali disorot oleh publik setelah ia go public hubungannya dengan aktris muda Davina Karamoy pada Februari 2026. Kabar ini langsung ramai dibicarakan dan menjadi trending di berbagai platform media sosial.

Hal ini sontak membuat netizen memberikan berbagai macam reaksi. Selain memberikan dukungan, tak sedikit juga dari warganet yang kembali mengungkit sejumlah kontroversi Ardhito Pramono di masa lalu.

Memang, di balik karya musik dan citra seniman yang melekat, Ardhito sempat beberapa kali tersandung isu yang cukup menyita perhatian publik.

Terseret Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Pada Januari 2022, Ardhito Pramono diamankan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkotika.

Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa ganja di kediamannya, dan hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.

Atas kasus itu, Ardhito pun sempat dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Namun pada Maret 2022, penyelidikan kasus tersebut dihentikan oleh Polres Metro Jakarta Barat.

Keputusan ini diambil setelah adanya rekomendasi dari BNNP DKI Jakarta melalui Tim Asesmen Terpadu, yang menyatakan Ardhito merupakan pengguna dan disarankan menjalani perawatan di RSKO atau rehabilitasi.

Disebut Memiliki Kebiasaan Berselingkuh

Sempat menutupi kabar pernikahannya dengan Jeanneta Sanfadelia pada 2019 silam, Ardhito Pramono dikabarkan bercerai karena dirinya berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini pun dijelaskan oleh Ardhito sendiri lewat acara podcast PWK yang dipandu Gofar Hilman.

Kabar itu tentu langsung disorot oleh warganet, apalagi ia juga pernah mengatakan hubungannya dengan Jeanneta pun berawal dari perselingkuhan.

Namun, Ardhito sempat mengaku ia menyesal dan belum bisa melepas Jeanneta sepenuhnya setelah bercerai.