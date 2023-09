Makin Panas, Will Smith dan Chris Rock Diminta Duel di Ring Tinju

Kejadian paling menggegerkan dari Oscar 2022 adalah ketika Will Smith menampar Chris Rock di panggung acara pada Minggu (27/3/2022) malam waktu Los Angeles. Usai aksi tamparan keras yang dilayangkan Smith terhadap Rock, keduanya pun kini diminta mengakhiri perseteruan lewat duel di arena tinju.

Permintaan tersebut dilayangkan oleh salah seorang Youtuber yang kini beralih profesi menjadi petinju profesional, Jake Paul. Seperti dikutip dailymail, Jake Paul menawarkan Will Smith dan Chris Rock masing-masing 15 juta dollar atau setara dengan 215 miliar rupiah untuk bertarung di pentas ring tinju.

"Saya menawarkan 15 juta USD kepada Will Smith dan 15 juta USD untuk Chris Rock yang siap digunakan. Ayo lakukan di bulan Agustus dengan kartu pertarungan di bawah saya," tulis Jake Paul melalui Twitter, Selasa (29/3/22).

Insiden cekcok antara keduanya terjadi ketika sang pembawa acara, Rock hendak membacakan nominasi untuk kategori Best Documentary Features. Tidak lama kemudian, Rock mencoba mencairkan suasana dengan melempar gurauan soal kepala plontos istri dari Will Smith, Jada Pinkett Smith yang menderita alopecia.

Smith lantas tak terima, dirinya bergegas mendatangi panggung dan melayangkan sebuah tamparan keras tepat di pipi kiri Rock. Selepas kembali ke tempat duduk, sang aktor Men In Black masih terlihat emosi lalu berteriak ke arah Rock yang tampak kebingungan.

“Jauhkan nama istriku dari mulut kotor mu!,” teriak Smith usai menampar Rock.

Selepas Smith mengata-ngatainya, Rock hanya berujar bahwa Ia akan melakukan apa yang diminta Smith untuk tidak berbicara soal istrinya. “Aku akan melakukan itu,” ujar Chris Rock.

Untuk diketahui, Will Smith didapuk sebagai pemenang Piala Oscar 2022 lewat kategori aktor pemeran utama terbaik. Penghargaan tersebut diberikan berkat aksinya pada film King Richard.

Piala Oscar ini sekaligus tercatat menjadi penghargaan pertama bagi Smith di panggung Academy Awards, setelah sebelumnya tercatat dua kali masuk kategori terbaik. Will Smith sukses menjadi aktor terbaik di samping nama-nama beken seperti Andrew Garfield dari film Tick, Tick...Boom! dan Benedict Cumberbatch dari film The Power of The Dog.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go

Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2