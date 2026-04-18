7 Makna Lagu Bohemian Rhapsody, Benarkah Tentang Perjanjian dengan Iblis?

Minggu, 19 April 2026 - 06:00 WIB

Bohemian Rhapsody adalah lagu dari band rock asal Inggris, Queen, yang ditulis oleh Freddie Mercury untuk album A Night at the Opera dan dirilis sebagai singel pada 31 Oktober 1975.

Pada masanya, lagu ini tergolong revolusioner. Dengan durasi hampir enam menit (5:55), Bohemian Rhapsody melampaui standar lagu radio dan memadukan beberapa genre, seperti ballad, opera, hingga hard rock, tanpa struktur chorus yang umum.

Selain itu, proses produksinya dikenal mahal untuk ukuran saat itu. Namun, daya tarik utamanya justru terletak pada maknanya yang dalam.

Banyak yang menilai lagu ini sebagai refleksi personal Freddie Mercury, yang menggambarkan konflik batin, pencarian jati diri, serta pergulatan emosional.

Pandangan ini juga diperkuat oleh analisis Jorge Palazón, yang mengaitkannya dengan kisah Faust karya Johann Wolfgang von Goethe, tentang manusia yang membuat perjanjian dengan iblis demi memahami makna hidup.

Dengan latar belakang tersebut, Anda bisa melihat bahwa Bohemian Rhapsody bukan sekadar lagu biasa. Lalu, bagaimana sebenarnya makna yang tersimpan di balik setiap bagian lagunya?

Apa Makna Lagu Bohemian Rhapsody?

Makna lagu Bohemian Rhapsody tidak tunggal, namun justru di situlah kekuatannya.

Anda bisa memahami lagu ini sebagai perjalanan emosional seseorang yang sedang menghadapi konsekuensi dari keputusan besar dalam hidupnya.

Berikut penjelasan yang lebih terstruktur mengenai makna lagu Bohemian Rhapsody agar mudah dipahami:

1. Krisis Identitas dan Kebingungan Hidup

Di bagian awal (a capella), lagu ini langsung membawa Anda pada suasana reflektif:

“Is this the real life? Is this just fantasy?”

Lirik ini menggambarkan kebingungan mendalam, seolah seseorang mempertanyakan realitas hidupnya sendiri.

Ini seperti kondisi ketika Anda merasa hidup berjalan, tetapi tidak benar-benar yakin dengan arah atau tujuan yang dijalani.

2. “Membunuh Diri Lama” sebagai Simbol Perubahan

Lirik paling ikonik muncul di bagian ini:

“Mama, just killed a man, put a gun against his head…”

Maknanya sering tidak literal. Banyak yang menafsirkan bahwa ini adalah simbol perubahan besar, seolah seseorang “membunuh” versi lamanya.

Dalam konteks ini, hal tersebut kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup Freddie Mercury yang penuh transformasi.

3. Konsekuensi dari Pilihan Besar

Setelah itu, muncul penyesalan:

“Mama, life had just begun, but now I’ve gone and thrown it all away…”

Lirik ini menunjukkan rasa bersalah dan kehilangan. Ini menggambarkan kenyataan bahwa setiap keputusan besar, terutama yang mengubah hidup, selalu membawa konsekuensi.

Anda mungkin pernah merasakannya saat mengambil keputusan penting dan mulai meragukan hasilnya.

4. Konflik Batin yang Intens (Bagian Opera)

Bagian opera menghadirkan konflik yang lebih dramatis:

“I see a little silhouetto of a man, Scaramouche, Scaramouche…” “Thunderbolt and lightning, very, very frightening me!”

Ini mencerminkan kekacauan dalam pikiran. seperti pertarungan antara berbagai sisi dalam diri Anda.

Istilah “Scaramouche” melambangkan konflik, sementara petir dan kilat menggambarkan ketakutan yang intens.

Dalam bagian ini juga muncul unsur spiritual:

“Bismillah! No, we will not let you go”

Kata “Bismillah” menunjukkan harapan akan pertolongan dari kekuatan yang lebih besar, menandakan bahwa konflik ini tidak hanya emosional, tetapi juga spiritual.

5. Pengaruh Kisah Faust - Perjanjian dengan Iblis

Analisis Jorge Palazón mengaitkan lagu ini dengan kisah Faust karya Johann Wolfgang von Goethe.

Dalam lagu, hal ini tercermin melalui lirik:

“Beelzebub has a devil put aside for me”

Ini menggambarkan konsekuensi dari “perjanjian” yang telah dibuat.

Secara simbolis, ini bisa dimaknai sebagai keputusan ekstrem, misalnya mengorbankan prinsip demi ambisi atau keinginan tertentu.

6. Pemberontakan dan Penolakan (Bagian Rock)

Masuk ke bagian rock, emosi berubah menjadi lebih kuat:

“So you think you can stone me and spit in my eye?”

Lirik ini mencerminkan perlawanan, seolah sang tokoh tidak ingin menerima nasibnya begitu saja.

Ini menggambarkan fase ketika seseorang mulai melawan tekanan, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri.

Menariknya, bagian ini menunjukkan bahwa bahkan kekuatan gelap pun tidak sepenuhnya menguasai. Kesadaran dan penyesalan menjadi titik balik.

7. Penerimaan dan Kelegaan (Coda/Penutup)

Di bagian akhir, suasana berubah menjadi lebih tenang:

“Nothing really matters, anyone can see…”

Lirik ini mencerminkan fase penerimaan. Setelah melalui konflik panjang, akhirnya muncul rasa pasrah dan damai.

Penutup lagu dengan bunyi gong sering dimaknai sebagai simbol penyucian.

Dalam banyak budaya Asia, gong digunakan untuk membersihkan energi negatif, menandakan bahwa perjalanan emosional ini berakhir dengan pemulihan dan kelegaan.

Lirik Lagu Bohemian Rhapsody dan Artinya

Berikut adalah lirik lagu Bohemian Rhapsody beserta arti dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang disusun agar mudah Anda pahami serta tetap mempertahankan makna aslinya:

Is this the real life? Is this just fantasy?

Apakah ini kehidupan nyata? Atau hanya sekadar khayalan?

Caught in a landslide, no escape from reality

Terjebak dalam keadaan yang tak terkendali, tanpa jalan keluar dari kenyataan

Open your eyes, look up to the skies and see

Bukalah matamu, lihatlah ke langit dan sadari semuanya

I'm just a poor boy, I need no sympathy

Aku hanyalah seorang anak biasa, aku tidak butuh belas kasihan

Because I'm easy come, easy go

Karena aku datang dan pergi begitu saja

Little high, little low

Kadang di atas, kadang di bawah

Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me

Ke mana pun arah angin berhembus, itu tak terlalu berarti bagiku

Mama, just killed a man

Ibu, aku baru saja “membunuh” seseorang

Put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead

Kutodongkan pistol ke kepalanya, kutarik pelatuknya, kini dia telah mati

Mama, life had just begun

Ibu, hidupku sebenarnya baru saja dimulai

But now I've gone and thrown it all away

Namun sekarang aku telah menyia-nyiakan semuanya

Mama, ooh, didn't mean to make you cry

Ibu, aku tidak bermaksud membuatmu menangis

If I'm not back again this time tomorrow

Jika besok aku tidak kembali

Carry on, carry on as if nothing really matters

Lanjutkan hidupmu seolah tidak ada yang terjadi

Too late, my time has come

Sudah terlambat, waktuku telah tiba

Sends shivers down my spine, body's aching all the time

Rasa dingin menjalar di tubuhku, tubuhku terasa sakit sepanjang waktu

Goodbye, everybody, I've got to go

Selamat tinggal semuanya, aku harus pergi

Gotta leave you all behind and face the truth

Aku harus meninggalkan kalian dan menghadapi kenyataan

Mama, ooh (any way the wind blows)

Ibu, ooh (ke mana pun arah angin berhembus)

I don't wanna die

Aku tidak ingin mati

I sometimes wish I'd never been born at all

Kadang aku berharap tidak pernah dilahirkan

I see a little silhouetto of a man

Aku melihat bayangan kecil seorang pria

Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?

Scaramouche, Scaramouche, akankah kau menari Fandango?

Thunderbolt and lightning, very, very frightening me

Petir dan kilat sangat menakutkanku

(Galileo) Galileo, (Galileo) Galileo, Galileo Figaro, magnifico

(Galileo) Galileo, (Galileo) Galileo, Galileo Figaro, luar biasa

But I'm just a poor boy, nobody loves me

Namun aku hanyalah anak biasa, tak ada yang mencintaiku

He's just a poor boy from a poor family

Dia hanyalah anak dari keluarga sederhana

Spare him his life from this monstrosity

Selamatkanlah hidupnya dari keadaan yang mengerikan ini

Easy come, easy go, will you let me go?

Datang begitu mudah, pergi begitu saja, maukah kau membiarkanku pergi?

بِسْمِ ٱللَّٰهِ

Dengan nama Tuhan

No, we will not let you go (let him go)

Tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi (biarkan dia pergi)

بِسْمِ ٱللَّٰهِ

Dengan nama Tuhan

We will not let you go (let him go)

Kami tidak akan membiarkanmu pergi (biarkan dia pergi)

بِسْمِ ٱللَّٰهِ

Dengan nama Tuhan

We will not let you go (let me go)

Kami tidak akan membiarkanmu pergi (biarkan aku pergi)

Will not let you go (let me go)

Tidak akan membiarkanmu pergi (biarkan aku pergi)

Will not let you go (never, never, never, never let me go)

Tidak akan membiarkanmu pergi (tidak akan pernah, tidak akan pernah membiarkanku pergi)

No, no, no, no, no, no, no

Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak

Oh, mamma mia, mamma mia

Oh, ibu, ibu

Mamma mia, let me go

Ibu, biarkan aku pergi

Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me

Beelzebub telah menyiapkan iblis untukku

So you think you can stone me and spit in my eye?

Jadi kau pikir bisa menyakitiku dan merendahkanku?

So you think you can love me and leave me to die?

Kau pikir bisa mencintaiku lalu meninggalkanku begitu saja?

Oh, baby, can't do this to me, baby

Oh sayang, kau tak bisa melakukan ini padaku

Just gotta get out, just gotta get right outta here

Aku harus pergi, harus segera keluar dari sini

Ooh

Ooh

Ooh, yeah, ooh, yeah

Ooh, ya, ooh, ya

Nothing really matters, anyone can see

Tidak ada yang benar-benar berarti, semua orang bisa melihatnya

Nothing really matters

Tidak ada yang benar-benar berarti

Nothing really matters to me

Tak ada yang benar-benar berarti bagiku

Kenapa Lagu Bohemian Rhapsody Berdurasi 5:55?

Durasi 5 menit 55 detik pada “Bohemian Rhapsody” bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari konsep artistik yang matang.

Freddie Mercury memang merancang lagu ini sebagai komposisi bebas (rhapsody) yang terdiri dari beberapa bagian berbeda, dari a capella, balada, opera, hingga rock, sehingga membutuhkan durasi lebih panjang agar alur emosinya tetap utuh.

Di sisi lain, proses produksinya juga kompleks, terutama pada bagian harmoni vokal berlapis yang membutuhkan ruang lebih dalam komposisi.

Inilah yang membuat durasinya melampaui standar lagu radio pada masanya.

Menariknya, ada juga sudut pandang simbolis. Freddie dikenal tertarik pada astrologi dan numerologi.

Dalam numerologi, angka 555 sering dikaitkan dengan “kematian” dalam arti transformasi, bukan akhir fisik, tetapi berakhirnya fase lama dan dimulainya kehidupan baru.

Angka ini juga sering dihubungkan dengan energi spiritual dan campur tangan ilahi.

Jika dikaitkan dengan tema lagu, durasi 5:55 bisa dilihat sebagai simbol perjalanan perubahan, dari konflik, kehancuran, hingga akhirnya menuju bentuk “kelahiran kembali” secara emosional dan spiritual.