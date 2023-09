Malam Tahun Baru, DKI Siapkan 40 Kantong Parkir di Sepanjang Jl Sudirman-Thamrin

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyediakan sedikitnya 40 kantong parkir selama perayaan malam tahun baru 2023. Kantong-kantong parkir itu tercatat berada di beberapa titik lokasi sepanjang Jl Jendral Sudirman hingga Thamrin.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya sengaja menaruh kantong parkir di sepanjang dua jalan sentral Ibu Kota, lantaran titik tersebut dipastikan jadi pusat keramaian saat tahun baru nanti.

“Kantong parkir untuk pelaksanaan CFN (Car Free Night) kami sudah mengidentifikasi, total ada 40 gedung parkir yang tersebar di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin,” kata Syafrin kepada awak media di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Kendati demikian, kata Syafrin, pihaknya tetap berharap warga Jakarta dapat mengoptimalkan ketersediaan sarana transportasi umum demi kelancaran dan meminimalisir terjadinya kemacetan.

“Tapi memang kami harap masyarakat yang nantinya berkunjung ke kawasan Sudirman-Thamrin merayakan pergantian tahun untuk bisa menggunakan layanan angkutan umum,” pungkas dia.

40 Kantong Parkir yang Tersedia di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin

1. Pelataran parkir IRTI Monas2. Tempat parkir elektronik Jalan Sabang (Jalan Haji Agus Salim)3. Kantor Pertamina Pusat4. Komplek Wisma Nusantara dan Hotel Nikko (Sari Pan Pasific)5. Wisma Mandiri6. Hotel Sari Pan Pasific7. Djakarta Theater8. Gedung Sarinah9. Gedung Menara Thamrin10. Gedung Jaya11. Four Points12. Plaza Sinar Mas Land13. Gedung Plaza Permata14. Gedung Wisma Kosgoro15. Pullman Hotel16. Hotel Grand Indonesia17. Plaza Indonesia18. Gedung parkir Taman Menteng19. Mandarin Oriental Hotel20. Gedung The City Tower21. Gedung Wisma 4622. Wisma 46 outdoor parking23. Gedung Arthaloka Indonesia24. Menara Taspen25. Wisma Keiai26. Gedung Prince Center27. Menara Astra28. Gedung Midplaza29. Hotel Le Meridien Jakarta30. Intiland Tower31. Gedung BRI 1 Sudirman32. Gedung BRI 2 Jakarta33. The Park Lane Hotel34. Gedung Wisma GKBI35. FX Sudirman36. Menara Sudirman37. Ratu Plaza38. STC Senayan39. Plaza Senayan40. Gelora Bung Karno