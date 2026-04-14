Penggawa Garuda U-17 Diminta Tetap Injak Bumi Usai Malaysia Dibantai Vietnam

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengingatkan anak asuhnya untuk tidak memandang rendah Malaysia U-17 pada laga kedua fase grup Piala AFF U-17 2026. Kekalahan telak Malaysia dari Vietnam pada laga pembuka tidak bisa jadi ukuran kekuatan lawan yang sebenarnya.

Ia menegaskan kemenangan 4-0 Indonesia atas Timor Leste di laga awal harus segera dilupakan agar tim bisa fokus penuh menghadapi pertandingan berikutnya.

“Jadi memang dari pertama kami bergabung, saya bergabung dengan tim ini. Hal yang penting, saya tekankan, Dan ini tidak bosan-bosan kami ingatkan kepada para pemain," kata Kurniawan di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4/2026) malam.

"Dan kemenangan tadi bagi kami, saya selalu ingatkan kepada pemain bahwa kita patut syukuri tapi merayakan sewajarnya," lanjutnya.

Kurniawan akan menggunakan waktu jeda menjelang pertandingan hari Kamis (16/4/2026) untuk memulihkan kondisi fisik pemain dan mempelajari kekuatan Malaysia. Ia menyoroti latar belakang pemain Malaysia yang berasal dari akademi ternama.

"Karena memang besok kami fokus lagi menghadapi pertandingan Malaysia. Kami tahu Malaysia tadi kalah 0-4, bukan berarti mereka tim lemah. Karena saya tahu betul bagaimana tim Malaysia dibentuk. Mereka cukup lama bersama-sama di Akademi Mokhtar Dahari (AMD)," katanya.

Kurniawan, yang pernah melatih di Malaysia, mengaku sudah memahami karakter permainan lawan. Faktor keberadaan Ong Kim Swee sebagai direktur teknik di pihak lawan juga menjadi perhatiannya untuk tetap waspada.

"Dan saya juga tahu bagaimana Head Coach dari Malaysia, teman saya, ada Coach Ong Kim Swee (Dirtek) di situ juga. Tentu kami tidak boleh underestimate, kami tetap rispek ke Malaysia. Tapi sekali lagi, kami akan fight habis-habisan untuk memenangkan tiga poin," tegas Kurniawan.