Man City Kudeta Arsenal, Pep Guardiola Senang

Manajer Manchester City Pep Guardiola menekankan pentingnya meraih kemenangan dengan berapa pun jumlah golnya, termasuk menang 1-0 seperti yang diraih timnya atas Burnley di Turf Moor, Kamis dini hari WIB.

Dalam laga pekan ke-33 Liga Inggris ini, gol kemenangan City dicetak oleh Erling Haaland di awal laga. City sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol jika melihat 29 tembakan yang mereka hasilkan.

Namun, kata Pep, untuk saat ini, menuju akhir musim liga, yang terpenting adalah bagaimana timnya tetap mengakhiri laga dengan tiga poin.

“Peluang yang kami ciptakan, kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, tapi yang terpenting adalah memenangkan setiap pertandingan," kata Pep, dikutip dari laman resmi City, Kamis.

“Kami harus memenangkan pertandingan, itu jelas, jelas, jelas. Tapi kami kurang ‘tajam’ di bagian akhir penyelesaian. Terkadang itu karena kelelahan. Saya merasa jika kami mencetak gol kedua (2-0), pertandingan akan lebih santai dan kami bisa lebih tenang di sepertiga akhir, karena tidak mudah menghadapi tim yang bertahan dengan banyak pemain," kata Pep.

Kemenangan satu gol ini sudah cukup membuat City menggeser Arsenal di puncak klasemen sementara, dengan kedua tim sama-sama memiliki 70 poin dan selisih gol yang sama yaitu plus 37 gol, namun City lebih unggul dari produktivitas gol karena mencetak 66 gol, sedangkan Arsenal 63 gol.

Kedua tim kini sama-sama menyisakan lima pertandingan dengan poin maksimal 15 poin atau 85 poin secara total jika digabungkan dari jumlah poin yang mereka miliki saat ini.

Pada laga terdekat, City akan tandang ke markas Everton pada Selasa (5/5), dengan sekitar satu pekan sebelumnya mereka akan berlaga lebih dulu di semifinal Piala FA melawan Southampton pada Sabtu (25/4).

Sementara Arsenal, mereka akan memainkan laga laga liga lebih cepat daripada City, yaitu pada akhir pekan ini, Sabtu (25/4), melawan Newcastle United dan Fulham pada Sabtu (2/5) di Stadion Emirates.

“Masih ada lima pertandingan di Premier League untuk kedua tim, kita lihat nanti apa yang terjadi," kata pria asal Spanyol tersebut.