Man City Pepet Arsenal Usai Menang 3-0 Atas Palace

Kamis, 14 Mei 2026 - 07:07 WIB

Manchester City terus menjaga peluang menjuarai Liga Inggris 2025/2026 setelah menumbangkan Crystal Palace dengan skor 3-0 pada laga di Stadion Etihad, Manchester, Kamis (14/5/2026) WIB.

Ketiga gol City diciptakan Antoine Semenyo (32'), Omar Marmoush (40') dan Savinho (84').

Kemenangan itu membuat tim berjuluk The Citizens tersebut memangkas jarak dengan Arsenal di klasemen sementara liga menjadi hanya dua poin.

City menempati posisi kedua dengan 77 poin dan selisih gol +43. Arsenal yang berada di puncak dengan 79 poin dan selisih gol +42. Sama-sama masih menyisakan dua pertandingan pamungkas, baik Arsenal maupun City masih berkesempatan merebut trofi kampiun liga.

Sementara itu, Crystal Palace tertahan di posisi ke-16 klasemen dengan koleksi 44 poin. Mereka sudah dipastikan bertahan di Liga Inggris musim depan.

Jalannya pertandingan

Saat bersua Palace, City tampil sangat dominan. Penguasaan bola anak-anak asuh pelatih Josep Guardiola mencapai 72,3 persen sepanjang laga, dengan 15 percobaan tembakan.

Meski begitu, Crystal Palacelah yang sempat mencetak gol pada menit ke-23 saat Brennan Johnson mengirim umpan silang ke depan gawang yang dikonversi menjadi skor Jean-Philippe Mateta.

Namun, gol tersebut dianulir wasit karena Mateta sudah berada dalam posisi offside.

Palace sempat beberapa kali mampu mengancam pertahanan City tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil sigap di bawah mistar untuk menjaga gawang tim tuan rumah tetap aman.

City akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-32. Phil Foden memberikan umpan tumit (backheel) di depan kotak penalti yang berhasil diselesaikan Semenyo lewat sepakan ke sudut gawang Palace. Skor menjadi 1-0.

Dua menit kemudian, Palace hampir menyamakan skor melalui Tyrick Mitchell. Akan tetapi, tendangannya masih ditepis Donnarumma.

The Citizens menggandakan keunggulan pada menit ke-40 lewat gol Marmoush, lagi-lagi dari assist Foden. City pun unggul 2-0 hingga jeda.

Setelah turun minum, City tetap mengendalikan permainan. Crystal Palace sesekali mencoba mengancam lewat serangan balik cepat.

Pada menit ke-64, Palace mendapatkan peluang emas setelah Bernardo Silva kehilangan bola yang direbut Ismaila Sarr. Namun, penyelesaian akhir Sarr masih terlalu lemah dan mudah diamankan Donnarumma.

Peluang kembali didapat Palace pada menit ke-83 melalui Jorgen Strand Larsen setelah menerima umpan lambung Adam Wharton. Sayangnya, sepakan Larsen melambung di atas gawang.

City akhirnya memastikan kemenangan lewat gol ketiga pada menit ke-84 dari aksi Savinho. Kali ini, Rayan Cherki yang mengirimkan assist setelah melakukan aksi individu dari wilayah pertahanan timnya.

Gol itu pun mengunci kemenangan 3-0 Manchester City atas Crystal Palace.

Susunan pemain

Manchester City: Gianluigi Donnarumma-pg, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Josko Gvardiol (Jeremy Doku, 58’), Rayan Ait-Nouri, Matheus Nunes (Nathan Ake, 58’), Bernardo Silva (kapten, Mateo Kovacic, 79’), Savinho, Phil Foden (John Stones, 82’), Antoine Semenyo, Omar Marmoush (Rayan Cherki 79’)

Crystal Palace: Dean Henderson-pg (kapten), Jaydee Canvot, Maxence Lacroix, Chris Richards, Daniel Munoz (Nathaniel Clyne, 82’), Jefferson Lerma, Will Hughes (Adam Wharton, 60’), Tyrick Mitchell, Yeremy Pino (Ismaila Sarr, 60’), Brennan Johnson (Daichi Kamada, 75’), Jean-Philippe Mateta (Jorgen Strand Larsen, 60’).