Mana yang Mirip Alat Kelamin Pria, Gedung Sapta Pesona Atau The Gherkin?

Komika Pandji Pragiwaksono menyebut jika setiap kabinet di Indonesia ada yang gay untuk terciptanya keberagaman. Pernyataan ini Panji sampaikan dalam tayangan Youtube HAS Creative bersama Mamat Alkatiri.

"Tiap kabinet harus ada yang gay. Era orba aja ada, masa era reformasi gak ada,” katanya.

Namun Pandji tidak menyebutkan secara gamblang siapa menteri di kabinet yang dia sebut gay atau penyuka sesama jenis. Pandji menyampaikan dugaan itu berdasarkan apa yang dia tahu saja.

Pandji mencontohkan dugaan yang memperkuat dia soal adanya menteri gay dalam kabinet dengan keberadaan Gedung Sapta Pesona yang jadi kantor Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Dia menilai Gedung Sapta Pesona mirip dengan alat kelamin pria. Namun bentuk bangunan aslinya itu memang selayaknya gedung bertingkat pada umumnya.

Gedung Sapta Pesona

Mengutip dari situs gedung-gedung bersejarah Indonesia, Gedung Sapta Pesona menurut rencananya dibangun terinspirasi dari bentuk candi bentar. Gedung ini mulai pembangunannya pada era Soesilo Soedarman, yang saat itu menjabat Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.

Proses pembangunannya dilakukan pada 1991 dengan empat tahapan dan selesai pada Juni 1995. Setelah selesai pembangunan Presiden Soeharto langsung meresmikannya pada 6 Desember 1995.

Beberapa sumber menyebut jika bentuk Gedung Sapta Pesona ini sudah banyak mengalami perubahan desain. Sehingga bentuk yang sekarang ini sudah tidak sesuai dengan desain aslinya, yang mencontoh bentuk candi bentar. Malah menyerupai bentuk alat kelamin pria.

Menteri Pariwisata Joop Ave adalah orang yang disebut merubah bentuk markas Kementerian Pariwisata seperti sekarang ini. Gedung Sapta Pesona sebenarnya bukan warisan Joop Ave, seperti yang didesas-desuskan banyak orang, melainkan warisan Soesilo Soedarman, karena di masanya Gedung Sapta Pesona dirancang dan dicanangkan hingga desain arsitekturnya. Sementara seluruh pelaksanaannya memang dilakukan pada era Joop Ave.

The Gherkin

Gedung lainnya yang juga disebut mirip dengan kelamin pria adalah The Gherkin yang terletak di kota London. Gedung ini memiliki desain yang modern karena menonjolkan lekukan tak seperti gedung pada umumnya.

Berdasarkan penelusuran, The Gherkin adalah sebuah gedung pencakar langit yang terletak di City of London, distrik keuangan di London. Gedung ini memiliki tinggi 180 meter (591 kaki), dan berlantai 40.

Sehingga menjadikannya gedung tertinggi kedua di City of London, setelah One Canada Square, dan merupakan gedung tertinggi ke-6 di London.

Popularitas The Gherkin ini bahkan semakin melesat karena munculnya foto manipulasi yang digunakan dalam berbagai kampanye iklan komersial, termasuk iklan disfungsi ereksi alat kelamin pria.

Iklan jenaka tersebut terbit dalam surat kabar The Evening Standard yang diprakarsai oleh rantai farmasi Inggris, toko obat Lloyds. Gambar hasil manipulasi foto The Gherkin muncul di atas judul utama iklan berbunyi "Lost the perk-in in your gherkin". Headline tersebut diikuti dengan kalimat "Perawatan Disfungsi Ereksi yang Bisa Anda Percaya".