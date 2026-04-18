Manchester City Vs Arsenal: Arteta Ogah Hasil Imbang!

Jurrien Timber dari Arsenal dihibur oleh Mikel Arteta, Manajer Arsenal, setelah kekalahan tim dan eliminasi berikutnya setelah pertandingan Leg Kedua Semifinal Liga Champions UEFA 2024/25 antara Paris Saint-Germain dan Arsenal FC di Parc des Princes pada 07 Mei 2025 di Paris, Prancis. (Foto: Sky Sports)

Pelatih Arsenal Mikel Arteta menegaskan timnya tidak akan bermain untuk hasil imbang saat menghadapi Manchester City dalam laga krusial perebutan gelar Liga Inggris di Etihad Stadium pada Minggu (19/4/2026).

Dia memastikan The Gunners akan tampil habis-habisan demi meraih kemenangan.

"Kami ingin memenangkan pertandingan. Kami datang untuk menang. Kami bahkan tidak membicarakan soal hasil imbang. Kami harus menang dan kami mempersiapkan diri untuk itu," ujar Arteta yang dikutip The Guardian, Sabtu.

"Saya tidak akan menghabiskan satu detik pun memikirkan hasil imbang. Kami selalu mempersiapkan setiap laga untuk menang," ujar dia menambahkan.

Arsenal saat ini unggul enam poin dari Manchester City, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Hasil imbang sebenarnya bisa semakin mendekatkan mereka ke gelar. Namun, performa Arsenal belakangan menurun dari sisi ketajaman serangan.

Mereka hanya mencetak tiga gol dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kekalahan 0-2 dari City di final Piala Liga Inggris pada 22 Maret lalu.

Meski demikian, kekuatan utama Arsenal musim ini justru terletak pada soliditas lini belakang. Arteta juga menegaskan bahwa timnya tidak akan tampil bertahan di laga mendatang.

Dia juga menepis anggapan Arsenal akan kembali bermain terlalu hati-hati seperti saat bermain imbang tanpa gol di Etihad pada 2024, yang kala itu menuai kritik dari gelandang City, Rodri.

"Kami tidak akan merencanakan permainan seperti itu karena kami tidak pernah melakukannya. Terkadang lawan memang memaksa Anda bermain lebih dalam, dan melawan City itu bisa terjadi. Itu realitasnya," katanya.

Arteta juga menyoroti pentingnya konsistensi setelah meraih hasil tertentu. Menurutnya, hasil imbang hanya akan berarti bila diikuti performa maksimal di laga-laga berikutnya.

Di sisi lain, Arsenal masih dibayangi sejumlah masalah cedera. Bukayo Saka dipastikan absen karena cedera Achilles, sementara kondisi Jurrirn Timber, Riccardo Calafiori, dan Martin Odegaard masih belum pasti.

Kabar baiknya, Noni Madueke berpeluang kembali tersedia setelah sempat mengalami masalah saat menghadapi Sporting.