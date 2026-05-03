Man United Bekuk Liverpool 3-2, Resmi Segel Tiket Liga Champions

Gelandang Manchester United, Kobbie Mainoo, mencetak gol ketiga timnya pada laga Liga Premier Inggris melawan Liverpool di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (3/5/2026). (Foto: AFP/Darren Staples)

Publik Stadion Old Trafford bergemuruh menyambut kembalinya Manchester United ke panggung elite Eropa. Tim berjuluk 'Setan Merah' itu sukses mengunci tiket Liga Champions musim depan setelah menundukkan rival abadi mereka, Liverpool, dengan skor tipis 3-2 pada laga pekan ke-35 Liga Premier Inggris 2025/2026, Minggu (3/5/2026).

Kemenangan ini memiliki makna ganda bagi skuad tuan rumah. Selain mengakhiri masa absen dua musim di Liga Champions, hasil ini menjadi rekor tersendiri. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Man United berhasil mengalahkan Liverpool pada laga kandang dan tandang dalam satu musim kompetisi Premier League.

Start Eksplosif Tuan Rumah

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Man United langsung menyengat sejak peluit sepak mula dibunyikan. Start eksplosif tersebut membuahkan hasil saat laga baru berjalan enam menit.

Berawal dari kegagalan barisan pertahanan 'The Reds' mengantisipasi situasi sepak pojok, Matheus Cunha melepaskan tembakan keras menggunakan kaki kiri. Tayangan ulang memperlihatkan bola sempat mengenai Alexis Mac Allister sebelum memantul masuk menggetarkan jala gawang tim tamu.

Hanya berselang delapan menit, tuan rumah menggandakan keunggulan. Bola sundulan Bruno Fernandes sejatinya mampu dihalau oleh kiper Woodman. Namun, bola pantul mengarah tepat ke badan Benjamin Sesko yang berada di garis gawang, dan si kulit bundar pun masuk dengan mudah.

Meski Video Assistant Referee (VAR) sempat melakukan pengecekan terkait potensi handball, gol ke-11 Sesko di liga musim ini tersebut tetap disahkan. Catatan ini sekaligus menjadi rekor keunggulan 2-0 tercepat yang pernah dibukukan Man United atas Liverpool di era Liga Premier.

Kebangkitan Singkat The Reds

Memasuki babak kedua, ritme permainan sempat berubah drastis. Liverpool langsung memberikan hukumannya melalui tembakan tepat sasaran pertama mereka pada menit ke-47.

Kesalahan operan dari pemain pengganti Man United, Amad Diallo, di lini tengah harus dibayar mahal. Bola berhasil dipotong oleh Dominik Szoboszlai. Gelandang Liverpool itu berlari kencang membelah pertahanan tuan rumah sebelum melepaskan tembakan mendatar kaki kiri yang gagal dijangkau kiper Senne Lammens.

Kelengahan barisan belakang Setan Merah kembali terekspos pada menit ke-56. Skema tendangan gawang pendek yang dimainkan Senne Lammens berhasil dibaca oleh Mac Allister. Bola kemudian diteruskan kepada Szoboszlai yang langsung memberikan sentuhan akurat untuk diselesaikan dari jarak dekat oleh Cody Gakpo. Kedudukan imbang 2-2.

Tuah Kobbie Mainoo

Setelah kedudukan kembali seimbang, pertandingan berjalan semakin alot. Kedua tim lebih banyak terlibat duel fisik dan taktik di lini tengah.

Namun, panggung drama di Old Trafford rupanya menjadi milik Kobbie Mainoo. Pada menit ke-77, pemain muda tersebut menyambar bola liar dengan sebuah tendangan voli indah dari ujung kotak penalti Liverpool yang tak mampu dibendung pertahanan lawan. Ini merupakan gol pertama Mainoo dalam 50 penampilan terakhirnya di pentas Premier League.

Man United sejatinya memiliki peluang emas untuk mengunci kemenangan lebih meyakinkan pada menit keenam masa injury time. Sayangnya, tembakan Diogo Dalot dari posisi menguntungkan masih melambung tinggi di atas mistar.

Kendati demikian, skor 3-2 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Tiga poin krusial ini memastikan Manchester United mengamankan tempat di empat besar dan bersiap kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Eropa musim depan.

Susunan Pemain:

MAN UNITED: Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes (Yoro 90'+6), Cunha (Zirkzee 87'), Sesko (Amad 46').

LIVERPOOL: Woodman, Jones; Konate (Chiesa 88'), Van Dijk, Robertson (Kerkez 59'); Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Frimpong (Ngumoha 75'), Gakpo, Wirtz.