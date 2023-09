Manchester United Resmi Rampungkan Transfer Cristiano Ronaldo

Manchester United resmi merampungkan transfer Cristiano Ronaldo. Sang megabintang asal Portugal ini pun mengaku sudah tak sabar lagi untuk bermain di Old Trafford.



"Manchester United dengan bangga mengonfirmasi telah mendatangkan Cristiano Ronaldo dan dikontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun berikutnya tergantung pada aturan internasional," tulis pernyataan resmi klub.



Tak berselang lama usai meresmikan kepindahannya, Ronaldo mengakui bahwa Manchester United merupakan klub yang selalu dia cintai. Pemain berjuluk CR7 itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah tak sabar untuk bermain di Old Trafford dan disaksikan oleh puluhan ribu para pendukung Setan Merah.



"Manchester United adalah klub yang selalu memiliki tempat khusus di hati saya, dan saya telah menerima banyak pesan sejak pengumuman pada hari Jumat," ujar Ronaldo dilansir dari laman resmi Manchester United.



"Saya tak sabar bermain di Old Trafford yang dipenuhi suporter dan melihat fans lagi. Saya tak sabar untuk bergabung dengan tim setelah tampil di jeda internasional. Saya harap kami bisa meraih kesuksesan musim ini," lanjut pemain 36 tahun itu.



Manchester United bukanlah klub asing buat Ronaldo. Dia pernah enam musim bermain di Old Trafford pada periode 2003-2009, sebelum kemudian hijrah ke Real Madrid.



Bersama Setan Merah, Ronaldo menapaki kebintangannya. Ia memenangi tiga titel Premier League, satu gelar Liga Champions, juga meraih trofi Piala FA, Piala Liga Inggris (2 kali), dan Piala Dunia Antarklub.



Saga transfer CR7 bergulir dengan cepat pada Jumat pekan lalu (27/8/2021) saat ia dirumorkan merapat ke klub kaya Inggris Manchester City. Rumor tersebut memicu sang rival satu kota, Manchester United, untuk ikut bergerak dan berupaya mendekati mantan pemainnya itu.



Gayung pun bersambut, karena pada prosesnya City mundur, sementara Setan Merah melakukan progres cepat dan bagus hingga mengumumkan kesepakatan. Kabarnya, sang pelatih legendaris Sir Alex Ferguson turut berperan penting dalam keputusan CR7 untuk mau kembali bergabung.