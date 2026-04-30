Mandalika Bersolek Jelang GT World 2026

Ukuran Font Kecil Besar

Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bersolek jelang pelaksanaan GT World Challenge Asia, 1-3 Mei 2026.

"Salah satu fokus utama saat ini adalah penambahan dan penataan tire barrier (pembatas ban) di sejumlah titik strategis sirkuit," kata Track Maintenance Officer Sirkuit Mandalika Lalu Rusman di Lombok Tengah, Kamis (30/4/2026).

Proses pemasangan tire barrier bukan sekadar menumpuk ban, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan sesuai standar internasional.

Ban-ban yang digunakan terlebih dahulu dipilah berdasarkan ukuran, kemudian dirapikan sebelum dirakit menjadi satu kesatuan yang kokoh.

“Ban-ban ini kami pilah dan kami rapikan sesuai dengan ukurannya masing-masing, kemudian kami tumpuk, kami baut, dan kami susun dengan rapi sebelum ditempatkan di titik-titik yang telah ditentukan di dalam sirkuit,” ujar dia.

Seluruh proses perakitan tire barrier telah mengikuti standar keselamatan yang ditetapkan oleh FIA dan FIM. Standardisasi ini penting untuk memastikan perlindungan maksimal bagi pembalap ketika terjadi insiden di lintasan.

Pekerjaan penambahan tire barrier ini dilakukan secara bertahap hingga seluruh titik yang telah ditentukan terpenuhi. Tidak hanya itu, tim perawatan trek juga melakukan pengecekan rutin setiap bulan untuk memastikan kondisi ban tetap layak dan tersusun sesuai standar.

“Setiap bulan kami lakukan inspeksi untuk memastikan bahwa tire barrier yang sudah terpasang tetap dalam kondisi baik dan berada di posisi yang tepat. Ini bagian dari komitmen kami untuk menjamin keselamatan para pembalap,” kata Lalu.

Balap Mobil Bergengsi

Ajang balap mobil internasional GT World Challenge Asia 2026 kembali hadir di Mandalika International Circuit pada tanggal 1-3 Mei 2026 akhir pekan ini.

Kejuaraan ini menjadi bagian dari rangkaian Mandalika Festival of Speed 2026. GT World Challenge Asia merupakan kejuaraan balap mobil kategori GT3, yang mempertemukan tim dan pembalap profesional dari berbagai negara.

Sejak 2024, kompetisi ini menggunakan format single class (GT3), yang membuat persaingan semakin ketat dan kompetitif.

Pada musim 2026, tercatat 22 mobil GT3 akan berlaga di Mandalika. Pembalap akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yakni Platinum, Gold, Silver, dan Bronze, menyesuaikan level pengalaman dan profesionalisme para driver.